"Me parece una patanada": Javier Hernández sobre salida de Fabián Bustos de Millonarios

En el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el periodista Javier Hernández Bonnet cuestionó duramente la decisión de Millonarios de apartar a Fabián Bustos de la dirección técnica y calificó la situación como una “patanada” que, a su juicio, vuelve a afectar la imagen del fútbol colombiano.

Durante el debate, se conocieron detalles sobre la determinación que terminó con la salida del entrenador. Según lo expuesto en el programa, la decisión no habría sido tomada por Enrique Camacho, sino directamente por el directivo Gustavo Serpa.

La salida de Bustos y el supuesto “plan B” de Millonarios

De acuerdo con la información presentada en Blog Deportivo, la dirigencia de Millonarios habría actuado con rapidez ante la posibilidad de perder a Alberto Gamero, quien aparecía como una de las principales alternativas para asumir el cargo.

La versión expuesta descartó que los nuevos compradores del club hubieran intervenido en la decisión. En cambio, señaló que Serpa habría optado por apartar a Bustos ante el temor de que Junior de Barranquilla se adelantara en la contratación de Gamero, quien sería el “plan B” contemplado por la institución.



Para Hernández Bonnet, esta forma de proceder no corresponde a una práctica adecuada dentro del fútbol profesional. El periodista cuestionó que se termine anticipadamente el vínculo con un entrenador por la necesidad de asegurar a otro y planteó que los clubes deberían manejar este tipo de situaciones mediante acuerdos y precontratos.

“No es una práctica correcta futbolera”, sostuvo el periodista, quien consideró que los equipos organizados deberían tener mecanismos para blindar a sus posibles entrenadores con suficiente anticipación, en lugar de precipitar decisiones que terminan afectando la estabilidad de los proyectos deportivos.

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Hernández Bonnet cuestionó la gestión de los grandes del fútbol colombiano

La crítica del periodista fue más allá de la situación particular de Millonarios. Hernández Bonnet consideró que decisiones como la salida de Bustos contribuyen a deteriorar la imagen del fútbol colombiano y evidencian la falta de estabilidad que existe en algunos proyectos deportivos.

“A mí me parece una patanada lo que han hecho. Y vuelve otra vez y ensucia la imagen del fútbol colombiano”, afirmó durante el programa.

El periodista también cuestionó que los clubes grandes terminen entrando en una dinámica de decisiones improvisadas, en la que los procesos deportivos quedan subordinados a resultados inmediatos o a circunstancias ajenas al rendimiento de los equipos.

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“Los equipos grandes no pueden entrar en esa ruleta de la suerte con la que están jugando los equipos chicos en el fútbol”, manifestó Hernández Bonnet.

En ese sentido, puso como ejemplo la inestabilidad que, según su análisis, suele presentarse en clubes como Deportivo Pereira, Deportivo Pasto y Boyacá Chicó. A su juicio, el formato de competencia del fútbol colombiano puede permitir que un equipo tenga una buena racha y termine peleando por el título, pero eso no debería llevar a las instituciones de mayor presupuesto a abandonar la construcción de proyectos a largo plazo.

Hernández Bonnet también lamentó que el rendimiento y la posición en la tabla hayan perdido peso como criterios para evaluar la continuidad de un entrenador. Recordó que, en algunos casos, los técnicos terminan siendo despedidos por situaciones menores o por razones que no necesariamente están relacionadas con su desempeño futbolístico.

Como ejemplo, mencionó la salida de Arturo Reyes de Junior de Barranquilla y cuestionó que en el fútbol colombiano se llegue a prescindir de entrenadores por circunstancias que, desde su perspectiva, no deberían ser determinantes para acabar un proceso.

Javier Castel también cuestionó la salida de Fabián Bustos

A las críticas se sumó Javier Castel, quien coincidió con Hernández Bonnet en que la salida de Fabián Bustos refleja problemas en la manera en que las dirigencias de los clubes manejan sus proyectos deportivos.

Para Castel, la decisión evidencia una “falta de respeto” hacia el entrenador y, principalmente, una “falta de convicción” por parte de los dirigentes a la hora de respaldar sus propias decisiones.

El analista cuestionó especialmente el momento elegido para terminar el proceso. Según su razonamiento, si la dirigencia de Millonarios no estaba convencida de la propuesta futbolística de Bustos, debió tomar la decisión al finalizar el campeonato anterior y no cuando el nuevo proceso ya estaba en marcha.

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“Él no iba a cambiar su manera de jugar... ¿por qué cuando terminó el campeonato anterior no le dijeron: ‘Señor Bustos, muchas gracias’?”, cuestionó Castel.

De esta manera, las críticas apuntaron directamente a la planificación de Millonarios y a la forma en que se tomó una decisión que, según los periodistas, pudo haberse definido con mayor anticipación.

La salida de Bustos vuelve así a poner sobre la mesa el debate sobre la estabilidad de los entrenadores en el fútbol colombiano, la planificación de los clubes y el peso que deberían tener los proyectos deportivos frente a las decisiones de corto plazo.