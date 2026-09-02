Así reaccionaron los jugadores de Millonarios al enterarse de la salida de Bustos

La salida de Fabián Bustos de Millonarios tomó por sorpresa tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, quienes, según la información conocida en Blog Deportivo, no esperaban que la directiva tomara la decisión de terminar el proceso mientras el embajador se preparaba para enfrentar a Independiente Santa Fe. El entrenador reunió al plantel en el hotel de concentración de Bogotá para comunicarles personalmente que dejaba de ser el director técnico del conjunto embajador.

La determinación de Millonarios generó desconcierto dentro del grupo, especialmente porque el equipo venía de conseguir resultados que, desde el punto de vista estadístico, no reflejaban una crisis deportiva. En las seis fechas disputadas de la Liga del segundo semestre, los dirigidos por Bustos habían conseguido tres victorias, dos empates y una derrota, para sumar 11 puntos de 18 posibles y registrar un rendimiento del 61,1 %. Además, habían marcado seis goles y recibido apenas dos.



La razón de su salida

Sin embargo, el funcionamiento del equipo fue uno de los principales motivos que habría llevado a la junta directiva a evaluar la continuidad del entrenador. De acuerdo con las versiones conocidas por Blog Deportivo, los directivos consideraban que Millonarios no estaba mostrando el nivel futbolístico esperado y que las formas de juego no convencían, pese a los resultados obtenidos.

Foto: Millonarios

A esa situación se sumaron antecedentes del semestre anterior. La eliminación de Millonarios de la liga antes de la fase final y la temprana despedida de la Copa Sudamericana, luego de perder contra O'Higgins en Bogotá, habrían tenido un peso importante en la evaluación realizada por la dirigencia.



La reacción de los jugadores

Javier Hernández Bonnet y Marina Granziera detallaron en el programa radial que los jugadores se sorprendieron con la salida del entrenador argentino e incluso estaban "a muerte" con este proceso.

"Me dicen que los jugadores están a muerte con el director técnico Bustos, que están a muerte con el director técnico de Millonarios", dijo el director de Blog Deportivo.



La decisión deja ahora a Millonarios en el limbo a horas de disputar el clásico capitalino contra Santa Fe y con el rumor de que Alberto Gamero vuelva al equipo bogotano.