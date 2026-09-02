Revelan quién habría decidido sacar a Bustos de Millonarios por el estilo de juego

La salida de Fabián Bustos de Millonarios habría sido una decisión tomada por Gustavo Serpa, según información revelada por el periodista Julián Capera en Blog Deportivo, pese a que dentro del club existiría la intención de darle más tiempo al entrenador.

La determinación resulta llamativa por los números que acompañaban al técnico argentino. Cuando Bustos asumió el equipo, Millonarios atravesaba dificultades y tenía cero puntos, pero posteriormente consiguió conformar un plantel competitivo. En el actual torneo, el conjunto embajador había perdido solamente un partido, acumulaba cuatro encuentros sin conocer la derrota y era uno de los equipos con menos goles recibidos.

A pesar de esos resultados, el funcionamiento futbolístico no habría convencido a los directivos. La dirigencia consideraba que el equipo no mostraba el estilo esperado por una institución como Millonarios, situación que habría provocado un seguimiento constante al trabajo de Bustos.

De acuerdo con la información entregada por Capera, la presidencia de Enrique Camacho habría sido partidaria de darle continuidad al proceso. Sin embargo, por encima de la presidencia estaría Gustavo Serpa, señalado como la persona que finalmente tomó la determinación de terminar el vínculo con Bustos.



Desmienten versión de su salida por nuevos dueños

Capera también contó que la salida del entrenador argentino no fue ordenada por los nuevos propietarios de Millonarios. Según lo explicado en Blog Deportivo, el proceso de adquisición del club todavía no estaría concluido y, por lo tanto, quienes actualmente continúan tomando las decisiones serían los responsables de la administración vigente. En ese contexto, la determinación de apartar a Bustos habría correspondido directamente a Serpa.



Fabián Bustos, técnico de Millonarios X: @MillosFCoficial

Volvería exentrenador de Millos

Pero habría otro factor que explicaría el momento elegido para despedir al técnico. Alberto Gamero, quien aparece como principal candidato para asumir el cargo. La posibilidad de que el entrenador terminara firmando con otro equipo (Junior) habría llevado a Millonarios a acelerar la decisión, pese a que apenas unas horas debía disputar un partido de alta importancia ante Santa Fe.

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Por el momento, Millonarios deberá asumir el clásico capitalino con un entrenador interino y con la incertidumbre de quién tomará el rumbo del equipo.