Alfredo Arias cuenta cómo se despidió de los jugadores de Junior tras no ser más el DT

Luego de la salida de Alfredo Arias del Junior de Barranquilla por los recientes resultados en la Liga BetPlay, el director técnico contó en Blog Deportivo cómo fue ese último adiós, esa despedida, con sus dirigidos después de varios meses obteniendo victorias y levantando dos títulos.

El entrenador manifestó que no pudo despedirse presencialmente de sus jugadores porque no quería interrumpir el entrenamiento después de su salida, pues también desconocía si en la sede ya estaba el nuevo cuerpo técnico y no quería generar algún tipo de situación incómoda.

Por eso, Arias se despidió de sus futbolistas a través del celular. Con mensajes de texto o llamadas, el uruguayo ha intercambiado en las últimas horas esos mensajes de despedida tanto con los deportistas como con los demás trabajadores del equipo con los que interactuó en estos meses.

Alfredo Arias, técnico de fútbol Foto: Instagram Independiente Medellín.

Su próximo destino

Finalmente, el técnico recalcó que todavía tiene muchas ganas y pasión para seguir dirigiendo un equipo. Por eso, no descarta que su próximo reto sea en el fútbol colombiano o donde le salga una oportunidad.



De hecho, reveló que ya tiene algunas propuestas de clubes colombianos y deberá analizarlas para determinar qué sucederá con su carrera a los 67 años.