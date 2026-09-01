Presidente del Junior aclara si declaración de Arias precipitó su salida del equipo

La polémica declaración de Alfredo Arias sobre la historia de títulos del Junior de Barranquilla no fue determinante para su salida del club. Así lo aseguró Antonio Char, presidente de la institución, quien explicó en Blog Deportivo que la decisión de apartar al entrenador uruguayo ya estaba sustentada en el rendimiento del equipo durante los primeros partidos del semestre.

Vale recordar que Arias, en una rueda de prensa, hizo referencia a los 100 años de historia del Junior y sus 10 títulos, de los cuales dos habían sido bajo su cargo en las últimas temporadas, lo que generó algún malestar entre la afición.

“No, no, no, eso no es lo que tiene en cuenta en este caso”, respondió el presidente del Junior, descartando que las declaraciones del entrenador hubieran sido el motivo de su desvinculación.



La razón de la salida

Char explicó que el análisis de la directiva estuvo enfocado en el rendimiento deportivo durante el comienzo del semestre: “Fundamentalmente lo que ha venido ocurriendo en este presente torneo y en la oportunidad que tuvimos de disputar los partidos de la Copa Colombia, que fueron en total siete partidos. Básicamente lo ocurrido en esos siete partidos fue la razón”, afirmó.

El dirigente también aclaró que la decisión no estaba tomada antes del partido contra Independiente Santa Fe. Según sus palabras, la determinación se produjo una vez finalizado ese encuentro.



De esta manera, el presidente rojiblanco negó que existieran otros argumentos relacionados con las declaraciones públicas de Arias y reiteró que la evaluación estuvo concentrada en lo sucedido durante los siete compromisos que el equipo disputó en el semestre entre liga y copa colombia.

Tras la salida de Arias, Junior confirmó a Sebastián Viera como su nuevo entrenador. Para Char, la elección del exarquero y capitán rojiblanco estuvo relacionada principalmente con el vínculo que construyó durante sus años como futbolista y con la experiencia que ya comenzó a adquirir como director técnico.

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“Consideramos que Sebastián es una persona que se ha hecho acá en el club, ha sido el capitán a través de muchos años, cuando el equipo logró cosas muy importantes”, explicó el presidente.

Además, Char manifestó que el club confía en su idea de juego y en que pueda adaptarla al plantel. El entrenador firmó inicialmente hasta diciembre y tendrá el reto de dirigir al equipo que defendió durante años como uno de sus principales referentes.