Blessd compra equipo de la Liga BetPlay Futsal y cumple su sueño de niño: "Me siento feliz"

El artista urbano colombiano Blessd cumplió uno de los sueños que lo acompañaron desde niño: jugar fútbol de manera profesional. El cantante no solo volvió a ponerse los guayos, sino que adquirió el Club Deportivo El Carmen Bendito FT, de El Carmen de Viboral, Antioquia, y debutó oficialmente como jugador en la Liga BetPlay Fútbol Sala.

El estreno tuvo un significado especial para el artista, quien ha manifestado en diferentes ocasiones su pasión por el fútbol. En su primer partido oficial, El Carmen Bendito FT consiguió una victoria 2-1, resultado que marcó el inicio de una nueva etapa para Blessd, ahora también vinculado al deporte como propietario e integrante del equipo.

“Hoy debuté como jugador profesional de futsal, cumplí uno de mis sueños de niño. Me siento súper feliz y créame que lo haré de la manera más profesional posible”, expresó el cantante después del encuentro.

Blessd y su sueño de jugar fútbol profesional

La relación de Blessd con el fútbol viene desde mucho antes de su consolidación como uno de los artistas urbanos colombianos con mayor reconocimiento internacional. Como muestra de esa historia, el cantante compartió en sus redes sociales una fotografía de cuando tenía 18 años, época en la que ya practicaba este deporte.



Junto a la imagen escribió: “Uno de los mejores días de mi vida”. Después de su debut en el fútbol sala profesional, volvió a recordar el sueño que finalmente pudo cumplir: “Toda mi vida soñé con esto y gracias a Dios hoy se me dio”.

Blessd como futbolista // Foto: suministrada

El proyecto deportivo de El Carmen Bendito FT

La apuesta de Blessd por El Carmen Bendito FT va más allá de su participación dentro de la cancha. Con la adquisición del club, el artista busca fortalecer el proyecto deportivo, apoyar el talento de El Carmen de Viboral y generar nuevas oportunidades para jóvenes del Oriente antioqueño.

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Desde el equipo también celebraron su debut en la Liga BetPlay Fútbol Sala y destacaron el comienzo de esta nueva historia deportiva. Blessd, por su parte, resumió la jornada con una frase que reflejó la importancia del momento: “Uno de los días más felices de mi vida”.

Esta vez, el escenario no fue una tarima. Fue una cancha de fútbol sala, donde el artista convirtió en realidad un sueño que había mantenido desde niño.