Blessd ayudará a reconstruir Tadó, Chocó, tras el terremoto: "No están solos"

La ayuda para las familias afectadas por el terremoto en Tadó, Chocó, continúa creciendo. Tras conocerse que varias personas perdieron sus viviendas y permanecen a la intemperie, Dímelo Jara y el cantante Blessd, a través de la Fundación Sueños de Barrio, anunciaron el desplazamiento inmediato de un equipo de construcción y apoyo hacia el municipio.

La iniciativa busca contribuir a la reconstrucción de viviendas en Tadó y brindar una respuesta directa a las familias que hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia. El objetivo inicial será recuperar algunos de los hogares afectados, levantar nuevamente muros y acondicionar espacios para que sus habitantes puedan contar nuevamente con un techo digno.

La organización reconoció que la magnitud de la emergencia impide reconstruir todas las viviendas afectadas, pero aseguró que llevará recursos, personal y trabajo hasta el territorio para acompañar a quienes más lo necesitan.

Blessd envió un mensaje a las familias de Tadó

El artista paisa también se pronunció sobre la situación y expresó su respaldo a la comunidad de Tadó, Chocó. En medio de la emergencia, Blessd aseguró: “Mi gente de Tadó en Chocó no están solos”, un mensaje con el que manifestó su intención de acompañar a las familias damnificadas.



Desde la Fundación Sueños de Barrio también reiteraron su compromiso con la comunidad: “Tadó, vamos para allá. No están solos”.

Con esta intervención, Blessd y la Fundación Sueños de Barrio buscan que la ayuda no se quede únicamente en mensajes de solidaridad, sino que se traduzca en acciones concretas sobre el terreno. El equipo de construcción se enfocará en atender algunos de los hogares más afectados y apoyar a las familias durante este proceso de recuperación.

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La llegada de esta ayuda representa un nuevo respaldo para Tadó, municipio que enfrenta el desafío de recuperar las condiciones de vida de las personas que perdieron sus viviendas. Mientras continúan las labores de atención, la comunidad espera que más esfuerzos se sumen a la reconstrucción y permitan a las familias damnificadas comenzar nuevamente.