Un nacimiento en medio del caos: así llegó al mundo un bebé durante el sismo en Cali

Mientras la tierra sacudía a Cali y en el sur de la ciudad varios edificios se desplomaban, dejando personas muertas y otras atrapadas entre los escombros, en el oriente de la capital del Valle el panorama era completamente diferente.

En medio de la emergencia, una vida llegaba al mundo. Laura Camila Micolta se encontraba en trabajo de parto y, justo cuando ocurrió el sismo, dio a luz a su bebé en el parqueadero del Hospital Carlos Holmes Trujillo. Entre los gritos de desesperación provocados por el movimiento telúrico, se escuchó un llanto que marcó el comienzo de una nueva vida.

“El primer pujo me dio afuera de urgencias, y a mí me tocó salir con una pijamita cortica y casi descubierta y, de una, me dieron la camilla. Entonces tocó salir afuera, y ahí ellos me decían que pujara y nació ahí afuera”, narró la madre del bebé.

Por su parte, Sandra Velásquez, gerente del Hospital Carlos Holmes Trujillo, destacó la capacidad de reacción del personal médico, que, pese a la emergencia y al temor generado por el sismo, acompañó a la mujer durante el trabajo de parto y logró garantizar la atención necesaria para el nacimiento.



“Aquí, en el área de partos, es el punto de evacuación cuando empiezan a evacuar todas las personas, tanto asistenciales como nuestros pacientes. Es donde inicia el punto de trabajo de parto de Laura, una gestante de 40 semanas, y por eso tenemos a Yeray Quintero Micolta, un niño con quien celebramos la vida”, explicó la gerente.

Luego del nacimiento, el bebé fue trasladado al área de urgencias del Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde recibió la atención médica requerida. Su llegada al mundo se convirtió en un mensaje de esperanza en medio de una tragedia que, cuatro días después del sismo, mantiene a Cali buscando nuevas vidas entre los escombros de los edificios colapsados.