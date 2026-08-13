En tiempo récord instalan centro médico para atender a víctimas del terremoto en Cali

En el parque ubicado cerca de lo que fue el edificio Torres del Limonar, en el sur de Cali, fue instalado en tiempo récord el Centro de Medicina Operacional Salamandra, un lugar donde médicos especialistas, paramédicos y demás expertos de la salud, se han dispuesto a brindar todo tipo de ayuda a aquellas personas que lo perdieron todo tras el terremoto, o han tenido alguna afectación psicológica luego de este episodio que continúa conmocionando a la ciudad.

Este lugar, además de ser un centro de acopio de ayudas humanitarias, brinda primeros auxilios, envía equipos de rescate y ofrece consultas con especialistas a quienes más lo necesitan en este momento.

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“Se han organizado zonas de campamento, acopio, medicamentos y concentración de especialistas desde allí con ambulancias, equipos médicos, equipos, paramédicos, equipo de voluntarios, insumos despachamos hacia todos los focos de rescate, es decir, se convirtió en un centro de determinación y suministro de materiales para todos los focos tanto personal médico, paramédico, rescatistas, voluntarios y todo lo que la gente necesite”, explicó el doctor Laureano Quintero, director de la Fundación Salamandra.



Centro médico instalado para atender víctimas de terremoto en Cali. Suministrada.

Este centro de medicina operacional no solo está atendiendo la emergencia que se vive en el barrio Capri, sino en los ocho puntos críticos que actualmente se están atendiendo en la ciudad de Cali.

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“Vamos a trabajar unos 10 días seguidos y, posteriormente, podremos la atención para todas las pacientes que necesiten atención médica será la segunda fase por ahora fase de urgencia total”, finalizó el doctor Quintero.