Padre de Diana Troncoso revela cómo sobrevivió 30 horas bajo los escombros tras terremoto en Cali

En medio de la tragedia que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, el rescate de Diana Marcela Troncoso se convirtió en una de las escenas que devolvió la esperanza a cientos de familias que todavía buscan a sus seres queridos.

La mujer permaneció cerca de 30 horas atrapada entre los escombros de un edificio en Cali y fue encontrada con vida por los organismos de socorro. Tras ser trasladada a un centro asistencial, su familia conoció las condiciones en las que logró resistir durante todo ese tiempo.

Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #CaliYElValleSomosTodos pic.twitter.com/v2VGUafJBZ — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

Álvaro, su padre, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de la recuperación de su hija, pero también de las horas de angustia que vivió la familia mientras esperaba que los rescatistas pudieran llegar hasta ella.

“Diana Marcela está luchando por la vida, muy llena de energía, de alegría por volver a nacer”, contó el hombre al referirse al estado de salud de la joven.



La mujer permanece bajo atención de especialistas en la Fundación Valle del Lili. Según explicó su padre, tuvo que ser intervenida debido a las lesiones que sufrió mientras permaneció atrapada.

Ella ha sido intervenida quirúrgicamente porque sufrió mucho sus bracitos, muslo, sus órganos, como estuvieron comprimidos todo ese tiempo, tiene que volver a tomar su estado normal relató

Diana permanece totalmente vendada y adolorida, pero ya está comiendo y tomando líquidos. Para su familia, uno de los aspectos que más sorprende es la actitud con la que ha enfrentado la recuperación.

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“Está totalmente vendada, adolorida, pero dándonos fortaleza a nosotros en vez de nosotros darle a ella”, aseguró Álvaro. “Me sostuvo que yo sabía que ustedes no estaban allí”

El padre de Diana contó que su familia había salido apenas unos minutos antes del terremoto para llevar a sus suegros a una cita médica. Cuando regresaron, se encontraron con la magnitud de la tragedia.

“Nosotros habíamos salido 10 minutos antes a llevar a mis suegros al médico a controles. Nos devolvimos y nos dimos cuenta de la magnitud de esto porque un piso de 5, un edificio de 5 pisos quedó en uno”, recordó.

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La primera preocupación fue encontrar a Diana. Cuando finalmente lograron rescatarla, ella comenzó a contarle a su familia cómo había conseguido mantenerse con vida durante las horas que permaneció bajo los escombros.

Ella me dijo, papá, a mí me sostuvo 30 horas en la oscuridad, porque eso es lo que me dice, horas en la oscuridad me sostuvo fue que yo sabía que ustedes no estaban allí. Si ustedes hubieran estado ahí, yo me muero rapidito contó Álvaro

La fe también tuvo un papel importante. El padre contó que uno de los rescatistas alcanzó a escuchar a Diana rezando mientras esperaba ayuda. “Ella oró mucho. Nos contaba el rescatista Bryan (...) que la escuchaba haciendo el Santo Rosario”, explicó.

La joven también intentó llamar la atención de los equipos de emergencia golpeando una pared y una puerta que le impedían moverse. “Estaba totalmente acurrucada”, contó su padre. Sus manos resultaron heridas debido a los golpes que dio durante las horas que permaneció atrapada.

Cuando finalmente pudo comunicarse con los rescatistas, Diana comenzó a hablarles. Sin embargo, quienes estaban trabajando para sacarla tuvieron que pedirle que ahorrara fuerzas.

“El rescatista le decía: ‘No, Diana, Diana, respire, oxígeno, no se desgaste hablándole’”, relató Álvaro.

La familia de Diana ahora busca un lugar para su recuperación

El rescate no significa que el proceso haya terminado. Por el contrario, Diana enfrenta varias semanas de recuperación y posteriormente deberá iniciar terapias para recuperar su movilidad.

Su padre explicó que una de sus piernas quedó especialmente afectada. “Esta piernita le quedó muy afectada, el nervio. La mueve, pero no los deditos, los tiene, no los mueve por el nervio inflamado”, detalló.

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Álvaro calcula que su hija podría permanecer alrededor de seis semanas en esta primera etapa de recuperación antes de comenzar las terapias. Por eso, una de las principales preocupaciones de la familia ahora es conseguir un lugar estable donde Diana pueda permanecer después de salir del hospital.

“Primordial para ella donde llegar, que uno sepa que no tiene que estar pensando: bueno, va a estar aquí unos 15 días, 20 días, y después ¿para dónde cojo?”, explicó.

La familia cuenta por ahora con alojamiento temporal y contempla trasladarse a la vivienda de una hermana. Sin embargo, buscan garantizar un techo para Diana durante el delicado proceso de recuperación.

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Álvaro también aprovechó la entrevista para agradecer a las personas que participaron en las labores de rescate y a quienes acompañaron a su familia durante las horas de incertidumbre. “Desde el minuto 1 los vecinos, la gente, la Policía, los bomberos, el grupo de rescate llegaron a auxiliar”, destacó.

Según su relato, la solidaridad de los caleños fue fundamental mientras esperaban noticias de Diana. “Vi gente, muchachos, niñas, niños que llegaron y sin importarle su vida fueron los héroes”, dijo.

También recordó que durante las labores de rescate hubo personas que llevaron comida y bebidas para las familias y los equipos que trabajaban entre los escombros.

Álvaro agradeció especialmente a los trabajadores de la empresa donde labora su hija y a los organismos de emergencia que permanecieron en el lugar.

Tras todo lo ocurrido, el padre resumió la experiencia con una frase que refleja el sentimiento de la familia después de encontrar con vida a Diana: “Lo material se recupera, lo importante es que estamos vivos”.

Mientras Diana continúa su recuperación en una clínica de Cali, su familia espera que pueda superar las lesiones y volver a caminar con normalidad. Su caso se convirtió en una de las historias de esperanza que deja el terremoto, en medio de una emergencia que continúa dejando víctimas y personas desaparecidas.