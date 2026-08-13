“Murieron abrazados”: encuentran sin vida a tres integrantes de familia de trillizas en Cali

En medio del dolor que embarga a la capital del Valle del Cauca, los organismos de socorro revelaron detalles desgarradores sobre el rescate en el edificio María Alvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, al sur de Cali.

Tras el colapso de la estructura por el sismo de magnitud 7.4, los rescatistas hallaron los cuerpos de don Jairo Caicedo y doña Victoria Caicedo, quienes, según los informes, murieron abrazados en lo que fue su apartamento.

El destino de las trillizas

La tragedia de la familia Saavedra Caicedo se extiende a sus tres hijas, unas trillizas cuya historia ha movilizado la solidaridad de vecinos y amigos que se acercan al lugar para orar por un milagro.



Sofía: Lamentablemente fue encontrada sin vida y su cuerpo ya ha sido trasladado a la morgue de la ciudad de Palmira

Ana María: Es la única sobreviviente identificada hasta el momento; fue rescatada con graves lesiones y actualmente lucha por su vida en una clínica de Cali.

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Isabela: Permanece desaparecida. Los bomberos y socorristas mantienen las labores de remoción de escombros con la esperanza de hallarla.

Rescate bajo la amenaza de réplicas

Las labores de búsqueda se han visto interrumpidas por la inestabilidad del terreno y la actividad sísmica persistente. Recientemente, una réplica de magnitud 4.1 en la escala de Richter obligó a los socorristas a suspender temporalmente las operaciones en puntos críticos como Torres de Limonar y otras siete edificaciones colapsadas en la ciudad.

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A pesar de que han transcurrido más de 75 horas desde el terremoto y la "ventana de vida" se está cerrando, el espíritu de los rescatistas no decae

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