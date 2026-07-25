Bomberos de Palmira y El Cerrito continúan combatiendo un incendio tras más de 12 horas

El fenómeno de El Niño continúa afectando al Valle del Cauca con altas temperaturas y condiciones secas que favorecen la propagación de incendios forestales. En este contexto, una conflagración de grandes proporciones completa más de 12 horas activa en el sector de Chinche Viejo, Carrizal, en la zona rural limítrofe entre Palmira y El Cerrito.

La emergencia se registra en jurisdicción del corregimiento de Tenerife, donde las llamas se han propagado rápidamente por las condiciones del terreno y la vegetación. Unidades del Cuerpo de Bomberos adelantan labores para contener el fuego y evitar que continúe extendiéndose hacia otras áreas, mientras habitantes de la zona han expresado su preocupación por el avance de la conflagración y el posible impacto sobre el ecosistema.

Bomberos del Cerrito y Palmira, Valle del Cauca, atienden a esta hora un incendio forestal que lleva ya varias horas sin poder ser controlado. Varias hectáreas de vegetación han sido consumidas por las fuertes llamas. #VocesySonidos pic.twitter.com/xfX16Q08Tr — BLU Pacífico (@BLUPacifico) July 25, 2026

“La magnitud del incendio pasó de una montaña a otra, estaba inicialmente en el corregimiento de Carrizal municipio del Cerrito, ahora nos encontramos en Santa Luisa, vemos afectaciones en dos haciendas más, el fuerte y la hacienda el arado. Estamos con unidades del cuerpo de bomberos de Santa Elena y bomberos Palmira para hacerle control al incendio con dos frentes” Manifestó Diego Medina, Coordinador de Gestión del riesgo del municipio de El Cerrito.

La comunidad ha solicitado el apoyo de organismos de socorro de otros municipios para reforzar la atención de la emergencia. Hasta el momento, no se han reportado oficialmente personas lesionadas.