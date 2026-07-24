Firman convenio por 5.000 millones para cuidar el agua en Antioquia durante el fenómeno de El Niño

Ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, la Alcaldía de Medellín y la corporación autónoma Cornare firmaron un convenio por 5.000 millones de pesos destinado a proteger las cuencas estratégicas que abastecen de agua potable al Valle de Aburrá

Del total de los recursos, el Distrito aporta 3.500 millones de pesos y Cornare los 1.500 millones restantes. El acuerdo, con una duración de seis meses, financiará la conservación de predios estratégicos y el fortalecimiento del esquema de Pago por Servicios Ambientales (BancO2), un mecanismo que incentiva a los propietarios rurales a cuidar bosques, nacimientos y zonas de alta importancia ambiental.

"Esos 5.000 millones de pesos obviamente serán destinados fundamentalmente a familias que cuidan los bosques, que cuidan las aguas, que cuidan el recurso hídrico. Alianzas que suman y que aportan a la gestión ambiental de nuestro territorio y obviamente complementando todas las cuencas externas que proveen no solo el oriente antioqueño, sino también el distrito de Medellín", afirmó Javier Valencia González, director de Cornare.

Las acciones se concentrarán en las cuencas del río Arma, las subcuencas El Buey, Piedras y Pantanillo, así como en las quebradas Las Palmas, Espíritu Santo y La Agudelo, ubicadas en municipios como El Retiro, La Ceja, La Unión, Abejorral y El Carmen de Viboral.



Estas áreas son vitales porque alimentan directamente el embalse La Fe, infraestructura que suple cerca del 58 % del agua potable consumida en el Valle de Aburrá, una región con alta dependencia hídrica de cuencas externas junto al sistema de Riogrande II.