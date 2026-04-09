Tragedia en vías de Antioquia: niño de 4 años murió al sacar la cabeza por la ventana de un bus

El departamento de Antioquia se encuentra de luto, luego de que se conociera la muerte de un niño de tan solo 4 años que iba en un bus con su mamá cuando al sacar parte de su cuerpo por una ventana fue golpeado violentamente por otro vehículo.

El hecho ocurrió en jurisdicción del municipio de Rionegro, allí y tras el impacto que dejó gravemente herido al menor de edad, la mujer salió con su hijo en brazos y llegó hasta un centro asistencial del municipio de El Santuario en donde se dieron cuenta de su estado crítico.

De esta localidad del Oriente antioqueño el pequeño de 4 años fue trasladado de manera urgente a la Clínica Somer del municipio de Rionegro en donde a pesar que fue hospitalizado, terminó falleciendo producto de la gravedad de las heridas.

Una vez ocurrieron estos lamentables hechos, las autoridades buscaron y ubicaron al conductor del vehículo que impactó al menor de edad, quien manifestó que no se había dado cuenta de la situación con el menor de edad.



De momento avanzan las investigaciones correspondientes para poder determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y si alguno de los dos vehículos hizo alguna maniobra peligrosa o si por el contrario fue una irresponsabilidad de la madre y su hijo al dejarlo sacar la cabeza por la ventana del bus.