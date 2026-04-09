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Tragedia en vías de Antioquia: niño de 4 años murió al sacar la cabeza por la ventana de un bus

Al parecer, el menor de edad fue golpeado por otro vehículo, hecho que causó su muerte en el municipio de Rionegro.

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