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Marco Rubio excluye a Colombia de la lista de aliados estratégicos de EE. UU. en Latinoamérica

El secretario de Estado de EE. UU. calificó al gobierno de Gustavo Petro como “problemático”, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

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Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Latinoamérica está "llena" de países aliados de Washington, algo que catalogó como un "logro importante", si bien señaló como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia.

"En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes afines a Estados Unidos y de una orientación favorable hacia Estados Unidos", destacó Rubio durante una audiencia ante el Senado estadounidense.

El jefe de la diplomacia de EE.UU. apuntó, sin embargo, "la excepción de Nicaragua, Cuba y, obviamente, Venezuela, que sigue presentando algunos desafíos, y, por supuesto, Brasil, aunque está en medio de un ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, cuyo presidente ha sido problemático".

Rubio subrayó que la región cuenta ahora con "una coalición de países amigos" que se han alineado para trabajar en “los difíciles temas de seguridad”, en alusión al Escudo de las Américas, una alianza impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico y a la que se sumaron gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador.

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Donald Trump
AFP

El secretario de Estado consideró que este es un "logro importante" del que se siente satisfecho, tras lo que califica como veinte años de "abandono" de Estados Unidos en la región, un periodo que, a su juicio, ha sido aprovechado por China para "incursionar" en el continente.

Desde el regreso al poder de Trump, en enero de 2025, países de la región como Bolivia, Honduras o Chile han girado hacia la derecha.

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Así mismo, Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del pasado domingo y aspira a suceder al actual mandatario, el izquierdista Gustavo Petro, con quien Trump ha mantenido una relación tensa.

Brasil celebrará elecciones el próximo octubre, en las que está previsto que compitan el actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador conservador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

En Venezuela, Estados Unidos afirma mantener un tutelaje desde la captura del depuesto expresidente Nicolás Maduro y, en Cuba, Trump ha amenazado con "tomar el control" de la isla para forzar un cambio político.

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