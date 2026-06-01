“Reporté a presidente Trump y a Marco Rubio que elecciones en Colombia fueron libres”: Bernie Moreno

El senador republicano de los Estados Unidos, Bernie Moreno, quien nació en Bogotá pero ha desarrollado su carrera política en el país norteamericano, destacó la transparencia y eficiencia de la reciente jornada electoral en Colombia.

Tras participar como observador internacional, Moreno elogió la solidez de las instituciones colombianas y comparó positivamente el sistema local frente al estadounidense, señalando que el pueblo colombiano debe sentir orgullo por el desempeño de sus oficiales.

Un sistema electoral "de clase mundial"

En diálogo con Mañanas Blu, el senador expresó su profunda admiración por el proceso democrático que presenció en diversos sectores de Bogotá. Según Moreno, el mecanismo colombiano supera al de los Estados Unidos en términos de organización y seguridad técnica.



“Lo hacen mejor aquí en Colombia que en los Estados Unidos. Te cuento eso, ese mensaje, pero que eso es difícil para mí decir”, afirmó con contundencia.

El legislador detalló los aspectos que más le impresionaron, como la verificación de identidad y el método de escrutinio. “Tienen que mostrar la cédula... todo la cuenta es manual, es todo el progreso que tienen las instituciones electorales son las mejor que he visto en mi vida”, aseguró.

Incluso mencionó que sugirió al expresidente Donald Trump que EE. UU. debería aprender de la administración electoral de Colombia, a lo que el mandatario se mostró de acuerdo.

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Comunicación directa con Donald Trump y Marco Rubio

Moreno reveló que ya ha mantenido conversaciones con figuras de alto nivel en la política estadounidense para informar sobre la legitimidad de los comicios. “Reporté ayer al secretario Rubio y al presidente de los Estados Unidos que las elecciones en Colombia fueron completamente libres y bien hechas”, manifestó el senador.

De acuerdo con Moreno, el expresidente Trump recibió el reporte de manera positiva, reafirmando que ve a Colombia como un aliado estratégico fundamental.

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“Él quiere bastante al pueblo de Colombia... el país lo ve como un aliado muy importante”, aseguró, enfatizando que el respeto de Trump por la decisión de los colombianos es absoluto.

Defensa de las instituciones y el futuro de la presidencia

Ante las preguntas sobre posibles irregularidades o el desconocimiento de los resultados por parte de sectores del gobierno, Moreno fue enfático en que no encontró anomalías durante su veeduría. “Lo que yo no vi es ni él (Petro) ni cualquier otra persona de él observando las elecciones”, señaló al ser consultado sobre las críticas del presidente Gustavo Petro.

El senador insistió en que la resiliencia democrática del país prevalecerá por encima de las opiniones políticas. “En agosto 7 va a haber otro presidente... y ese presidente lo va a elegir solamente exclusivamente la gente, el pueblo de Colombia”, sentenció.

Además, aclaró que la democracia colombiana es centenaria y que sus instituciones son lo que han sostenido y sostendrán al país. Finalmente, Moreno confirmó que aceptó la invitación para regresar a Colombia como observador en la segunda vuelta electoral.

Escuche aquí la entrevista: