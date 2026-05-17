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EE.UU. está observando con atención las elecciones en Colombia: Senador Bernie Moreno

El senador republicano condeno la violencia política en Colombia tras asesinato de coordinador de campaña en Cubarral, Meta del candidato de Abelardo de la Espriella. El candidato respondió solicitando vigilancia internacional ante la escalada de violencia política.

Bernie Moreno
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

La violencia política en Colombia volvió a generar reacciones internacionales luego del asesinato del exalcalde de Cubarral, Meta, y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en ese municipio, Rogers Mauricio Devia. El senador republicano estadounidense Bernie Moreno condenó públicamente los hechos y pidió protección para los candidatos presidenciales y sus equipos de trabajo.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Moreno calificó como “absolutamente inaceptable” la violencia política que atraviesa Colombia y aseguró que se deben realizar “todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras sin intimidación”.

“Estados Unidos está observando con atención”, advirtió el senador republicano.

Abelardo de la Espriella respondió al mensaje del senador estadounidense y agradeció su respaldo. En su publicación, aseguró que la comunidad internacional debe mantenerse vigilante frente a la situación de violencia que vive el país.

“Estados Unidos está observando de cerca. No toleraremos esta ola de violencia política y asesinatos contra nuestra campaña. Basta ya”, escribió el candidato presidencial.

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De la Espriella también hizo un llamado directo a la comunidad internacional para que permanezca “alerta, vigilante e intransigente en la defensa de la democracia en Colombia”. Según afirmó, se necesitan “ojos en el terreno para garantizar elecciones seguras, libres y transparentes, sin intimidación, terror ni asesinatos”.

Concluyó señalando que “las vidas de los candidatos, sus equipos y cada colombiano que quiere votar en paz deben ser protegidas”, al tiempo que pidió que cesen los ataques y la violencia política en el país.

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