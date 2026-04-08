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Continúan las lluvias en Antioquia: al menos 30 familias afectadas dejó inundación en Caracolí

Los afectados tuvieron que abandonar sus hogares en medio de la noche y solo con lo que tenían puesto.

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