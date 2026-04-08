Continúan las lluvias en Antioquia: al menos 30 familias afectadas dejó inundación en Caracolí

No paran las afectaciones por las fuertes lluvias en el departamento de Antioquia: una grave inundación se reportó en Caracolí, donde al menos unas treinta familias quedaron damnificadas.

La temporada de lluvias en Antioquia sigue generando graves afectaciones en los distintos municipios del departamento. En las últimas horas, una gran inundación a causa de las fuertes precipitaciones se vivió en Caracolí, uno de los principales municipios del Magdalena Medio.

En medio de la noche y de un fuerte aguacero, que afectó principalmente los sectores conocidos como Arenales y Clavellinas, generó una creciente del caudal de la quebrada La Reina, lo que provocó el desbordamiento de la misma, afectando principalmente a las viviendas aledañas a la quebrada.

De acuerdo con información otorgada por Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, la precipitación de este caudal afectó al menos a 30 familias, quienes tuvieron que abandonar sus hogares en medio de la noche y solo con lo que tenían puesto.



"Estamos coordinando con las autoridades departamentales, la recuperación de sus hogares y de sus exeres, así como el manejo del territorio para evitar este tipo de desastres. Todos nos están apoyando y vamos a llegar con la respuesta institucional para recuperar las familias que han sido afectadas", señaló el alcalde de Caracolí, Rodrigo Cadavid.

En este momento la administración municipal trabaja en coordinación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para determinar el número total de familias damnificadas y el estado de sus viviendas.

No paran las afectaciones por las fuertes lluvias en el departamento de Antioquia: una grave inundación se reportó en Caracolí, donde al menos unas treinta familias quedaron damnificadas. #VocesySonidos pic.twitter.com/7K3b9hQDYU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 9, 2026

Además, desde el Dagran se adelantan labores de investigación para establecer un informe inicial de los daños estructurales al espacio público que haya podido generar el desbordamiento de la quebrada en estos sectores afectados.