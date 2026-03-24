En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades de Santander reaccionan ante violencia en zona rural de Rionegro

Autoridades de Santander reaccionan ante violencia en zona rural de Rionegro

La defensoría denunció homicidios, torturas y amenazas contra la población civil en San José de los Chorros. Piden acciones urgentes del Estado.

San José de los Choros en Rionegro, Santander.
San José de los Choros en Rionegro, Santander.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 24 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad