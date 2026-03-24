Autoridades de Santander reaccionan ante violencia en zona rural de Rionegro

La Gobernación de Santander confirmó que ya está al tanto de la grave situación de orden público en el municipio de Rionegro, luego del informe de la Defensoría del Pueblo que advierte una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros.

Ante este panorama, se anunció el incremento de las medidas de seguridad en la zona.

La Defensoría del Pueblo rechaza los hechos de violencia ocurridos en San José de los Chorros, Rionegro, Santander, donde se han registrado homicidios, amenazas y actos de control social contra la población civil.



Estos hechos evidencian un grave escalamiento de la violencia y… pic.twitter.com/ca2J0LNeLZ — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 24, 2026

De acuerdo con la Defensoría, en este sector rural se han registrado homicidios, torturas y amenazas contra la población civil, hechos que estarían relacionados con la incursión de un grupo armado ilegal desde el pasado 22 de marzo.



Entre los casos reportados se encuentra el asesinato de un hombre tras ser señalado de pertenecer a otra estructura criminal, así como un segundo homicidio ocurrido horas después.

Frente a esta situación, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que ya se han tomado acciones concretas para contener la violencia.

"Ya realizamos consejos de seguridad, estamos verificando los puntos que nos generan más inestabilidad y no vamos a permitir que dañen la seguridad del departamento”, afirmó.

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Las autoridades departamentales indicaron que se intensificarán los operativos en la zona y se mantendrá el monitoreo constante para evitar nuevas afectaciones a la comunidad, que hoy permanece en medio del temor por la presencia de grupos armados ilegales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a la población civil, al tiempo que instó a las autoridades a adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad y tranquilidad en esta región de Santander.