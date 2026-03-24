Policía incauta fentanilo y ketamina: alerta por uso en drogas sintéticas en Santander

En un nuevo golpe contra el tráfico de sustancias ilícitas, el Departamento de Policía Magdalena Medio confirmó la incautación de fentanilo y ketamina, dos potentes insumos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, cuyo consumo representa un alto riesgo para la salud pública.

El operativo fue dado a conocer por el comandante de esa unidad policial, el coronel John Jairo Roa Buitrago, quien destacó la importancia del procedimiento en la lucha contra las redes de microtráfico y producción de estupefacientes en la región.

Según explicó el oficial, estas sustancias, aunque tienen usos médicos controlados, están siendo desviadas ilegalmente para la elaboración de drogas sintéticas altamente peligrosas. En particular, el fentanilo es un opioide de gran potencia, asociado a múltiples casos de sobredosis en diferentes países, mientras que la ketamina es empleada como anestésico, pero también es utilizada de forma indebida con fines recreativos.

#Video Fuerte golpe contra carteles de las drogas sintéticas en Santander. Incautan una gran cantidad de fentanilo y ketamina en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja #MañanasBlu pic.twitter.com/XMlrwbWV1v — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 24, 2026

El coronel Roa Buitrago advirtió que este tipo de incautaciones permiten prevenir la distribución de dosis que podrían afectar gravemente a la población, especialmente a jóvenes, quienes son uno de los principales objetivos de estas redes ilegales.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas, al tiempo que aseguraron que continuarán intensificando los operativos en el Magdalena Medio para contrarrestar este fenómeno delictivo.

Operativos en marcha.

La Policía Nacional intensifica controles en puntos estratégicos de Barrancabermeja para prevenir y combatir el crimen. #DiosYPatria#Seguridad pic.twitter.com/C5hov2G2ng — Departamento de Policía Magdalena Medio (@PoliciaDEMAM) March 22, 2026

Este resultado se suma a otras acciones recientes que buscan frenar el avance de las drogas sintéticas en Santander y la región del Magdalena Medio, una problemática que ha venido en aumento y que preocupa a las autoridades por su alto impacto en la salud y la seguridad.