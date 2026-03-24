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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía incauta fentanilo y ketamina: alerta por uso en drogas sintéticas en Santander

Policía incauta fentanilo y ketamina: alerta por uso en drogas sintéticas en Santander

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas en Santander.

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