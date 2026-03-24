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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Disputa de Clan del Golfo y ‘Los Pachenca’ en Santander desata escalada violenta: alerta Defensoría

Disputa de Clan del Golfo y ‘Los Pachenca’ en Santander desata escalada violenta: alerta Defensoría

La disputa entre los grupos armados ilegales ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura y afectaciones a la población civil, además de amenazas y restricciones a la movilidad.

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