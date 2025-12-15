En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump firma orden ejecutiva que declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”

Trump firma orden ejecutiva que declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”

Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que la medida busca reforzar la protección de la población frente a lo que calificó como una amenaza letal.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

