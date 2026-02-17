En vivo
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Casos de decapitaciones en Cali estarían relacionados con disputas por microtráfico

Tras reunión de seguridad liderada por la Gobernación y la Alcaldía, se intensificarán operativos en comunas, centros penitenciarios y municipios del norte del Valle del Cauca.

Foto suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

