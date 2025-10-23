Llega nuevo grupo élite de la Policía para enfrentar el crimen en el Magdalena Medio

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región y enfrentar de manera directa las estructuras multicrimen, la Policía Nacional presentó oficialmente en Barrancabermeja el nuevo Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Departamento de Policía Magdalena Medio.

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante de la unidad policial, encabezó el acto de presentación ante la Gobernación de Santander, autoridades locales y representantes de la comunidad. El grupo está conformado por 40 hombres y mujeres altamente capacitados para desarrollar operaciones especiales en entornos urbanos.

Según el coronel Roa, la creación y despliegue del GOES busca fortalecer las capacidades operativas, de inteligencia y de policía judicial en la región, en respuesta a los desafíos que plantean las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos que afectan la convivencia.

“La llegada del GOES a Barrancabermeja es una muestra del compromiso permanente de la Policía Nacional por garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Este grupo fortalecerá la capacidad de respuesta ante las acciones delictivas y permitirá consolidar los resultados en la lucha contra el multicrimen”, afirmó el oficial.

El comandante destacó además los avances en materia de seguridad: en Barrancabermeja, el delito de homicidio ha disminuido un 5 % en lo corrido del año y un 41 % en el último semestre, cifras que, según dijo, evidencian el impacto positivo de las estrategias implementadas por la institución.