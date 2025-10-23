Alcalde de Barrancabermeja responde a suspensión de la Procuraduría: esto dijo

A través de un video difundido en sus redes sociales, el alcalde de Barrancabermeja, Jhonatan Stivel Vásquez Gómez, se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo provisionalmente por tres meses, mientras avanza una investigación por su presunta participación en política a favor de su esposa, Laura Cristina Ahumada García, candidata al Senado por el Pacto Histórico.

El Ministerio Público señaló que el mandatario habría participado en varios actos de campaña y realizado publicaciones en redes sociales en apoyo a Ahumada García, además de utilizar indumentaria con distintivos alusivos a dicha candidatura durante eventos oficiales. La suspensión busca determinar si el alcalde incurrió en falta disciplinaria y si actuó o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

En su pronunciamiento, Vásquez negó las acusaciones y calificó la medida como un acto de persecución política. “Ante los ojos de Dios, de todos los barranqueños y de quienes siguen mis redes sociales, saben que esto que dice la Procuraduría es completamente falso”, aseguró.

"Es falso que participe en política": alcalde de Barrancabermeja, Jhonatan Vásquez, tras suspensión provisional de tres mes de la Procuraduría en su contra por presuntamente favorecer a su esposa Laura Ahumada, candidata al Senado por el Pacto Histórico #VocesySonidos pic.twitter.com/aduzQg7dXc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 23, 2025

El alcalde sostuvo que aún no ha sido notificado oficialmente de la decisión, y señaló que será el presidente de la República quien determine si la sanción se aplica o no, teniendo en cuenta que, según dijo, “la Procuraduría no puede apartar de su cargo a un funcionario elegido por voto popular”.

Vásquez anunció además que interpondrá un recurso de reposición y, de ser necesario, una acción de tutela para defender sus derechos. También advirtió que presentará denuncias penales y disciplinarias contra los funcionarios del órgano de control que, según él, estarían detrás de una sanción “injustificada”.

Publicidad

“El país está viendo una vil persecución política. Es lamentable que barranqueños que hoy ocupan altos cargos a nivel nacional, en lugar de ayudar a sacar a Barrancabermeja adelante, usen estas herramientas para torpedear nuestro gobierno”, expresó.

El caso se suma a la controversia desatada semanas atrás dentro del Pacto Histórico tras la inscripción de Laura Ahumada como precandidata al Senado, decisión que generó divisiones internas por los cuestionamientos éticos derivados del proceso judicial que enfrenta Vásquez por presunta compra de votos en las elecciones de 2023.

Durante los tres meses de suspensión, la administración municipal deberá quedar en manos de un alcalde encargado, designado mientras avanza la investigación disciplinaria.

