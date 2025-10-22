UP y Partido Comunista renuncian a inscripción de candidatos para la consulta del Pacto Histórico

El partido Unión Patriótica y el Partido Comunista enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Registraduría y a la Procuraduría en la que anuncian que renuncian a la inscripción de candidatos presidenciales para la consulta del 26 de octubre que realizará el Pacto Histórico.

La decisión se toma porque, si se interpreta que la consulta del domingo es interpartidista, el candidato ganador podría quedar inhabilitado para participar en la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026.

“Pese a la literalidad y finalidad del acuerdo —que habilita una consulta partidista del Movimiento Político Pacto Histórico al amparo de una medida cautelar— preocupa que el CNE le haya otorgado un tratamiento distinto, calificándola como consulta interpartidista. En este sentido, los partidos firmantes aclaramos que NO SUSCRIBIMOS, como colectividades, ningún acuerdo de consulta interpartidista, por cuanto no presentamos candidaturas ni manifestamos una voluntad en ese sentido”, señala el documento firmado por los representantes legales de la UP y el Partido Comunista.

Tras esta decisión, se entendería que el aval para la consulta de los dos precandidatos, Carolina Corcho e Iván Cepeda, quedaría otorgado únicamente por el Polo Democrático.



Tarjetón electoral Pacto Histórico

“Estas renuncias se presentan para preservar el carácter partidista de la consulta, con miras a garantizar la decisión política que habilita que la opción ganadora pueda medirse en una consulta del Frente Amplio en marzo de 2026. Solicitamos que, con esta comunicación, se respete nuestra voluntad como partidos y, como mínimo, se garantice el contenido plasmado en el acuerdo de consulta radicado”, se lee en la carta enviada a la Registraduría y al CNE.

Esta es la carta completa que enviaron los partidos políticos: