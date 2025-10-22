Registraduría alerta por correos falsos en designaciones de jurados de votación a consulta del Pacto

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una alerta porque algunas personas están recibiendo correos falsos en los que se les informa que han sido designadas como jurados de votación para la consulta que realizará el Pacto Histórico el próximo domingo 26 de octubre.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa a la ciudadanía que los correos electrónicos que están recibiendo algunos ciudadanos con el asunto ‘Notificación oficial - Designación como jurado de votación (Consulta Popular 26/10/2025)’ son falsos”, explicó la entidad.

La Registraduría aclaró que quienes fueron designados como jurados de votación ya recibieron un correo oficial notificando el lugar donde deben cumplir sus funciones y la invitación a una capacitación.

Mesas de votación, Registraduría. Foto: boyaca.gov.co

“Estas comunicaciones, en las que se está suplantando a la entidad, son enviadas desde el correo registradorcne@infojuradosregv.com, y este dominio no corresponde a los correos oficiales de la Registraduría Nacional (@registraduria.gov.co). A los jurados designados para la consulta del próximo domingo, la Registraduría les notificó mediante correo electrónico enviado desde notificacionconsultas@registraduria.gov.co”, señala el comunicado.



El correo falso solicita al ciudadano abrir un documento adjunto en PDF que contiene un enlace fraudulento.

“La Registraduría Nacional hace un llamado a los ciudadanos que están recibiendo estos correos electrónicos para que no den crédito a la información allí contenida y se abstengan de abrir el enlace que contiene”, concluye la entidad.