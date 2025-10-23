Alcalde de Barrancabermeja pidió vacaciones un día antes de suspensión de la Procuraduría

Un día antes de que la Procuraduría General de la Nación anunciara la apertura de una investigación disciplinaria y la suspensión provisional por tres meses contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez, el mandatario había solicitado y formalizado un periodo de vacaciones.

De acuerdo con el Decreto 592 del 22 de octubre de 2025, firmado por el propio alcalde, se le concedió un descanso entre el 23 de octubre y el 10 de noviembre. Durante ese tiempo, las funciones del despacho fueron encargadas a Ingrid Juliett Armessto Salgado, funcionaria del nivel directivo de la administración distrital.

Sin embargo, la coincidencia de fechas ha generado suspicacias, ya que el 23 de octubre, justo cuando entraba en vigencia su periodo de vacaciones, la Procuraduría dio a conocer públicamente la medida de suspensión provisional por tres meses contra Vásquez, por presunta participación indebida en política.

Según el Ministerio Público, el mandatario habría participado en actividades de campaña al Senado de su esposa, Laura Ahumada García, quien busca participar en la consulta interna del Pacto Histórico con miras a las elecciones legislativas de 2026.



La suspensión, decretada por la Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, busca determinar si el alcalde incurrió en una falta disciplinaria al hacer presencia en actos proselitistas y publicar contenido político en redes sociales.

Con la medida, y una vez finalice su periodo de vacaciones, el Presidente de la República o el gobernador de Santander deberá designar un alcalde encargado mientras se cumple la suspensión.