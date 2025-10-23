Procuraduría suspendió a alcalde de Barrancabermeja por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por su presunta participación indebida en actividades políticas.

Según informó el Ministerio Público, el mandatario habría participado en varios actos de campaña de precandidatos al Senado de la República para el periodo 2026 – 2030, entre los cuales se encuentra su esposa, Laura Cristina Ahumada García.

La Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa señaló que Vásquez Gómez, al parecer, asistió a eventos proselitistas y realizó publicaciones en redes sociales relacionadas con la campaña de su cónyuge. Además, habría utilizado indumentaria con distintivos alusivos a dicha candidatura en actividades públicas oficiales.

La Procuraduría explicó que con esta actuación disciplinaria se busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye una falta disciplinaria y definir si el alcalde actuó o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.



Durante el periodo de suspensión, el funcionario deberá separarse de su cargo mientras avanza la investigación.

La inscripción de Laura Ahumada a la consulta interna del Pacto Histórico desató a finales de septiembre un un fuerte rifirrafe en el interior de esa colectividad.

El anuncio generó cuestionamientos de varios líderes del movimiento, quienes señalaron que la aspiración de Laura Ahumada desconoce los filtros éticos y morales que debería garantizar el Comité Nacional de Ética y Garantías Electorales. Esto debido a que su esposo, el actual mandatario de Barrancabermeja, se encuentra imputado por la Fiscalía por presunta compra de votos en las elecciones de 2023, proceso en el que, según el ente acusador, habría liderado una estructura criminal para manipular el resultado electoral.

El exsenador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, rechazó la precandidatura de Laura Ahumado a quien el Comité de Ética no avaló su hoja de vida, pero ella apeló la decisión.

“¿Y el Comité de Ética? ¿Estamos repitiendo los mismos errores de los partidos tradicionales que tanto criticamos? Esto no es lo que el país espera ni la calidad de Congreso que buscamos”, expresó Gustavo Bolívar que pidió mantener la coherencia del proyecto político.

Laura Ahumada, quien fue presentada por el precandidato presidencial Daniel Quintero, se inscribió por el sector de Independientes dentro del Pacto Histórico. Sin embargo, voces críticas dentro de la coalición advirtieron que su postulación pone en entredicho el compromiso del movimiento con la renovación política y con la lucha contra las prácticas que históricamente ha cuestionado en sus adversarios.

La exministra de Ambiente, Susana Muhammad, también rechazó la posible inclusión en la lista del Senado del Pacto Histórico de la esposa del alcalde de Barrancabermeja.