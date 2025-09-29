Polémica en el Pacto Histórico por candidatura de esposa del alcalde de Barrancabermeja

Un fuerte rifirrafe se desató en el interior del Pacto Histórico tras conocerse la inscripción de Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, como precandidata al Senado dentro de la consulta interna de la colectividad programada para el próximo 26 de octubre.

El anuncio generó cuestionamientos de varios líderes del movimiento, quienes señalaron que la aspiración de Laura Ahumada desconoce los filtros éticos y morales que debería garantizar el Comité Nacional de Ética y Garantías Electorales. Esto debido a que su esposo, el actual mandatario de Barrancabermeja, se encuentra imputado por la Fiscalía por presunta compra de votos en las elecciones de 2023, proceso en el que, según el ente acusador, habría liderado una estructura criminal para manipular el resultado electoral.

El exsenador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, rechazó la precandidatura de Laura Ahumado a quien el Comité de Ética no avaló su hoja de vida, pero ella apeló la decisión.

“¿Y el Comité de Ética? ¿Estamos repitiendo los mismos errores de los partidos tradicionales que tanto criticamos? Esto no es lo que el país espera ni la calidad de Congreso que buscamos”, expresó Gustavo Bolívar que pidió mantener la coherencia del proyecto político.



Laura Ahumada, quien fue presentada por el precandidato presidencial Daniel Quintero, se inscribió por el sector de Independientes dentro del Pacto Histórico. Sin embargo, voces críticas dentro de la coalición advirtieron que su postulación pone en entredicho el compromiso del movimiento con la renovación política y con la lucha contra las prácticas que históricamente ha cuestionado en sus adversarios.

La exministra de Ambiente, Susana Muhammad, también rechazó la posible inclusión en la lista del Senado del Pacto Histórico de la esposa del alcalde de Barrancabermeja.

"El Alcalde de Barrancabermeja, está imputado y va a juicio por compra de votos, soborno a testigos y corrupción. El comité de Ética del Pacto negó la certificación a la señora Laura Cristina Ahumada, por no cumplir los requisitos éticos del Pacto", escribió en sus redes sociales.

— Susana Muhamad (@susanamuhamad) September 22, 2025

La controversia se suma al ambiente de tensión que vive la coalición en vísperas de la consulta interna, que definirá las listas al Congreso y la fórmula presidencial de 2026.