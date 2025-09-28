Enfrentamiento con la Policía en Barrancabermeja dejó un delincuente muerto y otro capturado

En medio de los patrullajes que adelanta la Policía para reforzar la seguridad en Barrancabermeja, un presunto delincuente murió y otro resultó herido luego de enfrentarse con las autoridades en la comuna 3 del puerto petrolero.

El hecho se registró en el barrio San Judas, donde la comunidad reportó a la línea 123 la presencia de dos hombres sospechosos que se movilizaban en motocicleta.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron atacados con arma de fuego por los sujetos, lo que obligó a los policías a responder en legítima defensa.

El coronel Edwin Libardo Nieto, comandante encargado de la Policía del Magdalena Medio informó que “en el intercambio de disparos, murió Nelson Enrique Rangel Núñez, de 20 años, quien tenía antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. Su acompañante, identificado como Jorge Andrés Bustamante Grimaldo, de 19 años, resultó herido en el hombro derecho y fue capturado en el lugar”.



Durante el operativo, la Policía incautó un revólver con el que, al parecer, los hombres habrían disparado contra los uniformados, así como la motocicleta en la que se movilizaban, marca Victory, color negro.

Bustamante Grimaldo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La Policía Nacional señaló que los operativos se seguirán realizando mediante acciones de control y patrullaje en los diferentes barrios, con el fin de contrarrestar el aumento de homicidios por sicariato en el Puerto Petrolero donde la cifra haciende a 120 casos en lo que va corrido del año.