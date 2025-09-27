Ejército rescata a dos menores reclutados por el ELN en Barrancabermeja

En una operación militar desarrollada en Barrancabermeja, Santander, el Ejército Nacional logró recuperar a dos adolescentes de 16 y 17 años que habían sido reclutados de manera forzada por el frente Camilo Torres del ELN hace cerca de tres años.

Según explicó el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada, los menores habían sido víctimas de maltratos, presiones e intimidaciones dentro del grupo armado. “Abandonaron las filas y, gracias al trabajo articulado con la Quinta Brigada y el Batallón de Inteligencia N.° 2, se logró su rescate y traerlos al seno de la sociedad de nuevo”.

Los jóvenes, hace más de tres años aproximadamente, pertenecían a esta estructura criminal y venían sufriendo maltratos, presiones e intimidaciones, y el anhelo de una vida en paz llevó a los jóvenes a presentarse ante las tropas, donde encontraron protección y esperanza.

El Ejército rechazó de manera categórica el reclutamiento forzado de menores de edad, práctica que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. “Continuamos realizando operaciones para golpear a estos grupos armados y rechazamos con firmeza que sigan atentando contra la niñez de nuestro país”, afirmó el coronel Molina.



Los menores recibieron atención inmediata por parte de las Fuerzas Militares y, posteriormente, fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de acompañar su proceso de recuperación y reintegración.

En el departamento de Santander se realizan campañas permanentes contra el reclutamiento forzado y de desmovilización, sobre todo de menores de edad.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad en las diferentes regiones, a través de las líneas 147 del Gaula Militar y 107 contra el terrorismo.