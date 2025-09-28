"Fracturas en la izquierda": la consulta que puede unir o dividir al Pacto Histórico

El panorama electoral colombiano de cara a las elecciones presidenciales de 2026 está marcado por la consulta del Pacto Histórico. En entrevista con Sala de Prensa Blu, el analista político Gabriel Cifuentes abordó la doble connotación de esta consulta abierta y las profundas implicaciones estratégicas para la coalición de gobierno.

"La consulta abierta tiene una doble connotación. Por un lado permite que cualquier colombiano deposite su voto y muchos lo harán justamente así no se sientan representados por el Pacto, así no voten por el Pacto en marzo o en las presidenciales, para votar en contra de algún candidato", explicó Cifuentes.

La preocupación central del Pacto es la movilización. Se estima que puedan alcanzar el 30 % del electorado, lo que se traduce en al menos 5 o 6 millones de personas. Cifuentes advirtió que si el Pacto Histórico no logra sacar uno o dos millones de votos, sino que se queda en un "número pírrico, será un golpe político inmenso para el Pacto Histórico". El analista recordó el antecedente del Partido Liberal en 2014, cuya baja participación "prácticamente enterró sus posibilidades políticas".

Pacto Histórico. Foto: AFP

Fracturas y reagrupación del voto de izquierda

La reciente unión de precandidatos como Gustavo Bolívar y María José Pizarro en torno a Iván Cepeda en la consulta, que también incluye a Daniel Quintero y Carolina Corcho, tiene un doble impacto. El primero es no atomizar el voto duro de la izquierda. No obstante, este movimiento también revela fracturas internas.



Cifuentes señaló que el segundo impacto de esta reagrupación es crucial: "El segundo tema, que yo creo que es el que devela esas fracturas internas que hay en el Pacto Histórico, en caso de que gane Daniel Quintero, ni Gustavo Bolívar, ni Susana, ni María José estarían obligados a apoyarlo en la consulta del frente amplio en el mes de marzo".

Respecto a la presunta preferencia del presidente Gustavo Petro por Daniel Quintero, a pesar de las controversias y la lealtad de otros miembros, el analista sugiere una estrategia pragmática: "El presidente Gustavo Petro está pensando en términos puramente electorales, ya abandonado, digamos, el marco de principios que rige al progresismo, ha abandonado la bandera de los principios y está abrazando la bandera de los votos y él sabe perfectamente que Daniel Quintero representa eso, así tenga escándalos de corrupción y haya sido imputado".

