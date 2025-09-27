Pacto Histórico inscribió 535 precandidatos al Congreso para consulta del 26 de octubre

La contienda política para las elecciones de 2026 comienza a tomar forma y el Pacto Histórico ya tiene definidos a todos sus precandidatos. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que un total de 538 personas fueron postuladas por el movimiento para participar en las consultas de los partidos políticos, que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.

De este grupo, 535 aspirantes buscan un lugar en las listas al Congreso de la República, mientras que tres nombres fueron inscritos para competir por la candidatura presidencial de la coalición. De prosperar sus aspiraciones, estos aspirantes pasarán a disputar las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y los comicios presidenciales del 31 de mayo del mismo año.

Según el balance entregado por la Registraduría, 390 de los precandidatos inscritos aspiran a la Cámara de Representantes. Se trata de la corporación que tiene mayor número de curules y que representa a las regiones, por lo que la apuesta del Pacto Histórico refleja un interés en fortalecer su presencia territorial.

Pacto Histórico en las elecciones 2026.

Por su parte, 145 precandidatos buscan un escaño en el Senado de la República. Una lista que estará encabezada por María José Pizarro después de que confirmará su declinación a la consulta como precandidata presidencial para apoyar a Iván Cepeda, al igual que lo hicieron Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Gloria Inés Ramírez, Gloria Flórez y Alí Bantú Ashanti.



Este sería el único puesto definido en la lista al Senado del Pacto Histórico después de que el presidente Gustavo Petro manifestará a través de su cuenta de X que "el Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos".

La Registraduría además confirmó el anuncio de este 26 de septiembre con las tres postulaciones de precandidatos a la Presidencia de la República. Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero se enfrentarán en la consulta interna para convertirse en el o la aspirante oficial del Pacto Histórico para las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Las consultas del 26 de octubre representarán el primer termómetro electoral de la coalición, que buscará cohesionar a sus bases y evitar divisiones internas que puedan debilitar su desempeño en 2026.

El Pacto Histórico, que llegó a la Casa de Nariño en 2022 de la mano de Petro, enfrenta ahora el reto de sostener su liderazgo político en medio de un ambiente polarizado y con una oposición que también avanza en la conformación de sus candidaturas.