Pacto Histórico elige a Cepeda, Quintero y Corcho para medirse en consulta presidencial

Este viernes, 26 de septiembre, era la fecha límite para que el Pacto Histórico y otros partidos decidieran si participarían o no en la consulta interna o interpartidista prevista para el próximo 26 de octubre.

El problema del Pacto radica en que no cuenta con personería jurídica completa. La Colombia Humana no puede participar, por ahora, de esa coalición. El jueves de esta semana, el comité político dio a conocer que, a pesar de la medida cautelar del Tribunal Superior de Bogotá, que habilitaba la inscripción de los candidatos al suspender una parte del fallo del Consejo Nacional Electoral, se bajaban de la consulta y definirían a su candidato mediante otro mecanismo, al parecer una encuesta.

El presidente Gustavo Petro, participando abiertamente en política, intervino en la discusión, prácticamente ordenando al Pacto realizar dicha consulta y dándole un espaldarazo al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Luego, Quintero anunció que se inscribiría ante la Registraduría. Lo mismo hizo la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien salió de la entidad con el documento en mano celebrando su inscripción. Sin embargo, después, Blu Radio reveló que la inscripción no se concretó porque no contaban con el aval de ningún partido.



A la 1:00 p. m. de este viernes se realizó una reunión de precandidatos en la que se decidió que Susana Muhamad, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Gloria Flórez y el pastor Saade se retiraban de la contienda, quedando únicamente Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda, quienes irán a consulta.

Existe la posibilidad de una inhabilidad para todos por participar en dos consultas, tal como lo advirtió la Misión de Observación Electoral en las últimas horas. Si la consulta de octubre es interpartidista, el ganador no podría participar en la de marzo del Frente Amplio para medirse con otros candidatos. Esto quiere decir que la izquierda llegaría dividida a las elecciones de 2026.

Publicidad

Blu Radio conoció que la reunión de precandidatos fue bastante tensa, especialmente para el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. El presidente Gustavo Petro se conectó desde Nueva York para tomar decisiones y, en medio de esa conversación, hubo un encontronazo con su exfuncionario.

