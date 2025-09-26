¿División en el Pacto Histórico? Gustavo Bolívar cuestiona la candidatura de Daniel Quintero

La campaña presidencial de 2026 ha comenzado de forma anticipada, y dentro del Pacto Histórico, la coalición de izquierda gobernante, la efervescencia ha derivado en una profunda división. Gustavo Bolívar, escritor, empresario y político que fungió como director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y uno de los primeros en postularse como precandidato por el Pacto, se encuentra en el centro de un debate crucial sobre la participación en la consulta interna de octubre, cuyo principal punto de fricción es la entrada del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30 aseguró que: "Mientras hablamos aquí nosotros allá afuera en el mundo de la izquierda, Troya ya está ardiendo porque ahí infinidad de visiones, de propuestas, de interpretaciones, porque la verdad no tenemos una claridad, ninguno," afirmó Bolívar, destacando el caos interno generado por la incertidumbre electoral y jurídica.

El Pacto Histórico ha estado tramitando su conformación como partido político y recientemente obtuvo una victoria jurídica a través de una tutela, que ordena a la Registraduría inscribir candidatos al Congreso. Sin embargo, la duda persiste sobre la consulta presidencial.

La preocupación inmediata del Pacto Histórico es un concepto emitido por la Misión de Observación Electoral (MOE), según el cual realizar la consulta interna en octubre podría inhabilitar a los participantes para la consulta de marzo, considerada la fecha "primordial" y "el corazón de las elecciones".



Bolívar explicó que la consulta de octubre era "simplemente una selección de un candidato o una candidata", mientras que la de marzo es donde confluyen todas las fuerzas políticas y se eligen los congresistas. Por esta razón, la mayoría de los precandidatos están a la espera de un "segundo concepto, una segunda voz diferente a la MOE, porque lo que no queremos es poner en riesgo definitivamente la consulta de marzo".



¿Qué propone?

Al referirse a sus propuestas de gobierno, Bolívar defendió firmemente el modelo económico del actual presidente, Gustavo Petro. A su juicio, "por los resultados macroeconómicos es muy poco lo que se le puede criticar al gobierno". Reconoció que "está disparado el gasto", pero afirmó que este no ha sido injustificado, sino dirigido a lo social, como el aumento de las mesadas de los soldados y la conformación de 10.800 equipos de salud preventiva.

Bolívar señaló que el principal reto es el déficit fiscal, pero su solución no es reducir el gasto o aumentar impuestos, sino promover el crecimiento económico. Argumentó que el aumento del salario mínimo por encima de la inflación ha funcionado como motor de crecimiento, dando "más poder adquisitivo a los trabajadores", lo que se ha traducido en mayores ventas del comercio y una tasa de desempleo que es "la más baja en 25 años".

Escuche aquí la entrevista: