Senador Gustavo Moreno pide alcalde ad hoc en Barrancabermeja por temas electorales

Senador Gustavo Moreno pide alcalde ad hoc en Barrancabermeja por temas electorales

Laura Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, actualmente es precandidata al Senado por el Pacto Histórico.

FOTO GUSTAVO MORENO- JHONATAN VASQUEZ.jpg
FOTO: Senador Gustavo Moreno y alcalde de Barrancabermeja Jonatan Vásquez- Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

El senador santandereano Gustavo Moreno solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Procuraduría General en Barrancabermeja, ante lo que describió como riesgos a la transparencia del proceso electoral local. Además, pidió la designación de un alcalde ad hoc para garantizar tranquilidad y credibilidad en los próximos comicios.

Moreno argumentó que las autoridades deben actuar con firmeza para que no se repitan hechos denunciados en años anteriores, y advirtió sobre versiones que apuntan a ofrecimientos o presiones indebidas a líderes locales. En ese sentido exigió que las entidades competentes verifiquen la información y procedan con base en la ley.

Entre las preocupaciones que motivan su petición, el senador mencionó casos de denuncias pasadas en Barrancabermeja sobre compra de votos y conductas que, según él, aún son materia de investigación. También señaló que el actual alcalde, Jonathan Vásquez, afronta un proceso judicial por presunta compra de votos, situación que a su juicio amerita mayor seguimiento institucional durante la etapa electoral.

FOTO FACEBOOK GUSTAVO MORENO.jpg

La declaración del senador Gustavo Moreno provocó una respuesta enérgica del alcalde Jonathan Vásquez, quien rechazó las acusaciones, calificó las versiones como falsas y atribuyó motivaciones políticas a las denuncias. El mandatario aseguró que, en lugar de difundir señalamientos, el senador debería concentrarse en gestionar proyectos para la ciudad y en su labor legislativa. Asimismo anunció que evaluará acciones legales frente a lo que considera intentos de desprestigio contra su administración y su entorno familiar.

FOTO JHONATAN VASQUEZ - FACEBOOK.jpg

Recordemos que Laura Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, actualmente es precandidata al Senado por el Pacto Histórico, lo cual ha generado suspicacias en el mundo político sobre esa candidatura que es apoyada por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero.

Figuras del Pacto Histórico como el senador Iván Cepeda y la exministra Susana Muhammad, rechazaron en redes sociales la llegada de Laura Ahumada a la lista del Senado.

Lea también:

  1. Alcalde Barrancabermeja Jonathan Vásquez y esposa Laura Ahumada.jpg
    Blu Radio. Alcalde de Barrancabermeja Jonathan Vásquez y esposa Laura Ahumada /Foto: tomada de Facebook Jonathan Vásquez
    Santanderes

    Polémica en el Pacto Histórico por candidatura de esposa del alcalde de Barrancabermeja

  2. FOTO JHONATAN VASZQUEZ Y ESPOSA.jpeg
    FOTO: Alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez - tomada de redes sociales cuando fue candidato a la Alcaldía.
    Santanderes

    Pacto Histórico negó candidatura al senado de la esposa del alcalde de Barrancabermeja

  3. Alcalde será investigado por intento de feminicidio contra su pareja_X.jpg
    Alcalde será investigado por intento de feminicidio
    Foto: tomada de X @LosAndesDiario
    Mundo

    Investigan a alcalde por intento de feminicidio contra su esposa: agresión quedó en video

Publicidad

Ante el cruce de reproches, las autoridades competentes Fiscalía, Procuraduría y la MOE, son las llamadas a determinar si existe mérito para abrir investigaciones adicionales o medidas administrativas, y a adelantar las verificaciones que se requieran para preservar la integridad del proceso electoral en Barrancabermeja.

