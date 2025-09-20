Pacto Histórico negó candidatura al senado de la esposa del alcalde de Barrancabermeja

Un nuevo escándalo político rodea al actual alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, quien intentó incluir en la lista al Senado por el Pacto Histórico a su esposa Laura Cristina Ahumada. Vázquez quien logró después de tres intentos quedarse con la Alcaldía del Puerto Petrolero en medio de denuncias e investigaciones por posible compra de votos, ahora pretende ingresar al partido de la izquierda tras haber luchado políticamente siempre como 'independiente' en Santander.

El Comité Nacional de Ética y Garantías Electorales del Pacto Histórico emitió un alcance al acta del 16 de septiembre de 2025, en el que realizó ajustes y verificaciones sobre las precandidaturas al Senado y a la Presidencia de la República en el marco del proceso de consulta interna de la coalición no le otorgó certificación favorable a la postulación de Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez. Según el acta, Ahumada no cumplió con los requisitos éticos y morales exigidos por el reglamento interno, lo que le impide participar en la consulta del Pacto Histórico.

Laura Cristina Ahumada, postuló su nombre para participar en las elecciones al Congreso de la República por el Pacto Histórico con el aval del Movimiento Independientes del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, según acta del Comité de Ética del Pacto Histórico, conocida por Blu Radio.

El Comité de Ética del Pacto Histórico también decidió retirar la candidatura de la santandereana Gloria Inés Flórez al Senado, debido a que en el sistema se registró doble postulación, tanto para la Presidencia como para la Cámara Alta. El Comité aclaró que Flórez, reconocida dirigente del movimiento, únicamente había formalizado su aspiración presidencial y por ello eliminó la segunda inscripción.



La exclusión de estas candidaturas ha suscitado debate dentro y fuera de la coalición que respalda al gobierno de Petro. En el caso de Gloria Flórez, la decisión responde a un ajuste administrativo derivado de un error de digitación, mientras que en el de Ahumada, se trata de un pronunciamiento político y ético frente a los cuestionamientos que pesan sobre su proyecto político familiar.

El Comité de Ética informó que contra esta decisión procede recurso de apelación hasta el 20 de septiembre, y remitió el acta al Comité Político Nacional para que continúe el trámite correspondiente.

La aspiración política de Laura Cristina Ahumada, esposa del actual alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, ha despertado polémica y preocupación en el escenario nacional. "Esos son los afanes que tienen los políticos mandones en Santander que quieren perpetuarse en el poder a través de familiares, en este acaso a través de su esposa, incluso con el apoyo del ministro de Minas. Son candidaturas en 'cuerpo ajeno' y estructuras al estilo de un 'clan'", aseguró el reconocido veedor ciudadano Ramiro Vásquez

El senador santandereano Fabián Díaz, en sus redes sociales cuestionó fuertemente la postulación de la esposa del alcalde de Barrancabermeja en la lista al Senado por el Pacto Histórico.

"La candidatura de Laura Cristina Ahumada al Senado, esposa del alcalde de Barrancabermeja, enciende las alarmas: su aspiración se interpreta como la extensión de un proyecto político cuestionado que busca abrirse paso en el Congreso", escribió en X el congresista.

Alerta electoral



Esposa del alcalde de Barrancabermeja, investigado por compra de votos, busca llegar al Senado



La Fiscalía acusó al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, de liderar una estructura “criminal” para comprar votos en las elecciones de 2023.



Según el… pic.twitter.com/9NtyQONLmU — Fabian Diaz (@FabianDiazPlata) September 15, 2025

La candidatura de Laura Cristina Ahumada al Senado es interpretada por sectores políticos y de la opinión pública de Santander como la continuidad de un proyecto cuestionado que busca extender su influencia más allá del Puerto Petrolero. "La posible candidatura de la esposa del alcalde de Barrancabermeja reaviva el debate sobre las dinámicas clientelistas que han permeado algunos procesos electorales en la región, en esta ocasión sería al Pacto Histórico, que inicialmente negó esa postulación", señaló a Blu Radio un integrante del Pacto Histórico en Santander.