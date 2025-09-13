Alcalde de Barrancabermeja pide a bandas criminales abrir diálogo en medio de ola de violencia

La Alcaldía Distrital reunió a la Policía, el Ejército, la Armada y la UNP para reforzar la estrategia de seguridad en Barrancabermeja, y recordó a la ciudadanía que sigue vigente una bolsa de recompensas para quienes entreguen información clave.

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, hizo un llamado urgente a las bandas criminales que operan en el puerto petrolero para que busquen salidas de diálogo a través de la Comisión Facilitadora de Paz.

El mandatario aseguró que la ciudadanía merece recuperar la tranquilidad y salir sin miedo a disfrutar de la ciudad.

El pronunciamiento se da tras un aumento de hechos violentos en los últimos días. Uno de los más dolorosos ocurrió cuando un joven de 16 años, que realizaba trabajos en la fachada de una vivienda, fue asesinado por sicarios a plena luz del día.

Horas después, en el barrio Pozo 7, dos mujeres fueron atacadas a bala dentro de un establecimiento comercial, lo que incrementó la tensión y el temor entre los habitantes.

“Barrancabermeja no puede seguir viviendo bajo el temor. La comunidad debe levantarse y exigir la paz, porque esta ciudad merece vivir sin miedo”, afirmó Vásquez, quien reiteró que la administración no bajará la guardia frente al accionar de los violentos.

Ante esta situación, la Alcaldía Distrital lideró una reunión extraordinaria con la Policía, el Ejército, la Armada Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para optimizar las estrategias de seguridad. Según explicó el mandatario, se busca fortalecer los patrullajes, garantizar mayor presencia en los barrios más golpeados por la violencia y mejorar los tiempos de reacción ante emergencias.

Durante el encuentro también se recordó a la comunidad que sigue vigente una bolsa de recompensas para quienes entreguen información que permita ubicar y judicializar a los responsables de estos ataques.

El alcalde insistió en que la seguridad no es solo tarea de las autoridades, sino un esfuerzo colectivo que requiere la denuncia ciudadana y la presión social frente a los violentos. “Necesitamos que la gente se una, que denuncie y que juntos le cerremos el paso al crimen organizado”, agregó.