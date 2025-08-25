No podemos condenar a Quintero por una investigación de la cual no está condenado: Gloria Flórez

La senadora Gloria Flórez, actual presidenta del Pacto Histórico y precandidata presidencial, ha hecho un enérgico llamado a la unidad y al respeto entre los precandidatos de la coalición, advirtiendo sobre las pugnas internas y las descalificaciones que, según ella, minan el propósito de transformar a Colombia.

Sus declaraciones surgen tras un "jalón de orejas" que dio el jueves pasado en un evento de la Colombia Humana, donde Flórez enfatizó que la campaña debe ser "limpia, transparente, con generosidad y con amor" para asegurar la continuidad del proyecto transformador del Pacto Histórico.

"Seguiré promoviendo que los descalificativos y las agresiones entre nosotros no sean los que se impongan en una campaña que debe ser limpia, transparente, con generosidad y con amor, para garantizar que el pacto continúe en el proyecto de transformación. Creo que hay personas que están acostumbrados a hacer campaña política desacreditando al otro o a la otra y ese es un error", indicó Flores.



Controversia en torno a Daniel Quintero

A su vez, se refirió a las críticas que ha recibido el partido por la precandidatura de Daniel Quintero a la Presidencia de la República, asegurando que "no se le puede condenar" por un proceso de investigación, hasta la fecha.

"Nosotros hemos escuchado la versión de Daniel Quintero como Comité Político del Pacto. escuchamos todo la información sobre su proceso y da para que reflexionemos sobre que no podemos condenar a una persona si está en un proceso apenas de investigación, está imputado, pero no condenado", indicó Flórez.

Gloria enfatizó que ella no es "juez de la República" y que la justicia es la única que puede determinar responsabilidades penales de cada persona.

"Yo creo que no podemos actuar tampoco con posiciones sectarias que descalifiquen a los a los contendores nuestros. También a Daniel Quintero le tienen temor algunos precandidatos y quieren cerrarle también el paso", afirmó.

Escuche la entrevista aquí: