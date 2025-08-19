Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Reunión Trump - Zelenski
Hamás
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / ¿Daniel Quintero divide el Pacto Histórico de cara a las presidenciales de 2026?

¿Daniel Quintero divide el Pacto Histórico de cara a las presidenciales de 2026?

El representante a la Cámara Heráclito Landinez Suárez, en diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM, reveló el nombre que es apoyado por la mayoría del partido.

Con Daniel Quintero, Pacto Histórico alista consulta presidencial para el 26 de octubre
Con Daniel Quintero, Pacto Histórico alista consulta presidencial para el 26 de octubre
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 19, 2025 02:48 p. m.

El ingreso del exalcalde de Medellín Daniel Quintero al Pacto Histórico ha abierto un debate interno en la coalición de Gobierno que busca definir su candidato para las elecciones presidenciales de 2026. Así lo reconoció Heráclito Landinez Suárez, representante a la Cámara por esa colectividad, en diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM.

“Hay personas que han manifestado su incomodidad con la llegada de Daniel Quintero, y eso hace parte de la discusión. Creo que es válido, pero al interior hay que definir cuáles son los candidatos que van a la consulta”, aseguró Landinez.

El congresista recalcó que, pese a las críticas, el exalcalde tiene derecho a la presunción de inocencia. “No ha sido condenado, tiene derecho al debido proceso. Si llegara a un juicio por corrupción, personalmente creo que no debería estar, pero hasta ahora él dice que es inocente”, puntualizó.

¿Cómo definirá la izquierda su candidato presidencial para 2026?

Según Landinez, las reglas para la elección interna ya están definidas: todos los aspirantes deberán participar en una consulta popular. Allí, los ciudadanos decidirán quién representará al progresismo en la contienda presidencial del próximo año.

¿A quién apoyaría el Pacto Histórico para elecciones de 2026?

Aunque la presencia de Quintero genera división, Landinez destacó que dentro del Pacto Histórico existe consenso en torno a Iván Cepeda, a quien varios sectores ven como la carta más fuerte. “La mayoría de integrantes estarían de acuerdo en que él debe ser el candidato, pero igual debería participar en la consulta”, explicó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Entrevista

Pacto Histórico

Elecciones en Colombia 2026