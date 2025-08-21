Esteban Restrepo renunció a Ecopetrol: gerenciará campaña de Daniel Quintero a la presidencia

Para gerenciar la campaña presidencial del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, renunció a su cargo en Ecopetrol, Esteban Restrepo. Aseguró que como pasó en la capital antioqueña, buscarán el triunfo en el país.

En una carta enviada al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, el ex secretario de Gobierno de Medellín entre 2020 y 2022, Esteban Restrepo Taborda, renunció a su cargo, luego de un año, como profesional senior de gestión de presidencia de la empresa petrolera estatal para gerenciar la campaña presidencial del ex alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle.

Al agradecer al presidente de Ecopetrol su oportunidad de estar en la compañía, afirmó que el reto que tiene el país es más importante y por eso como lo hicieron en Medellín, harán el mismo trabajo para llevar a ganar la presidencia de la república a Daniel Quintero Calle. Hay que recordar que en 2022 Restrepo Taborda fue el coordinador de la campaña presidencial en su momento de Gustavo Petro.

“Salgo a liderar la campaña de Daniel Quintero a la presidencia de la República por todo el país. A quienes por este tiempo me acogieron desde Ecopetrol, infinitas gracias. Vamos a ganar todas las consultas y estoy convencido que estaremos en segunda vuelta presidencial para desde ahí ganarle de nuevo a las mafias corruptas que hay en este país”, aseguró.

Vamos a ganar con Daniel Quintero la Presidencia de Colombia en 2026. 🇨🇴 pic.twitter.com/DQx4nj5efQ — Esteban Restrepo (@estebanrestre) August 21, 2025

Restrepo hacía parte de los once exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en entidades como Ecopetrol, La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, RTVC, ISA, la Agencia Nacional de Tierras, los ministerios de Hacienda, Justicia, entre otros.

Otro anuncio que se hará es que para coordinar la campaña en Antioquia se va nombrar a Sergio López, quien estuvo en el Ministerio de Salud hasta marzo de este año y fue gerente de campaña de Esteban Restrepo a la Gobernación de Antioquia donde obtuvo más de 230.000 votos.

Ahora Esteban Restrepo recorrerá el país para liderar la campaña, invitando a sus seguidores a sumarse al propósito de “resetear la política en Colombia”, lema que se ha convertido en bandera del exalcalde paisa en su carrera hacia la Presidencia. Será el encargado de buscar articular las diferentes regiones del país.

Es importante recordar, que el exalcalde de Medellín y pre candidato presidencial, Daniel Quintero confirmó que participará en la consulta del Pacto Histórico, prevista para octubre, en la que competirá con Gustavo Bolívar, Gloria Flórez, Susana Muhamad, Ali Bantú, María José Pizarro y Carolina Corcho. De esta jornada saldrá el candidato único de la coalición que representará al movimiento en las elecciones presidenciales de 2026. Se espera que en los próximos días se anuncien sus fórmulas para las elecciones de Cámara y Senado.