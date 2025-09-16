A juicio exalcalde de Medellín Daniel Quintero por escándalo de corrupción de Aguas Vivas

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el precandidato y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y otras 12 personas por el lote de Aguas Vivas, ubicado en el sector exclusivo de El Poblado.

Por ahora, avanza el proceso que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, hoy precandidato presidencial del Pacto Histórico, donde la Fiscalía lo señala como una de las personas que modificó de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial en su administración entre 2020 y 2023, para presuntamente restituir ilegalmente a un tercero el lote de 142 mil metros cuadrados.

La decisión afecta a exfuncionarios de la administración de Quintero Calle, como son la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés.

Además, el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz; la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría; y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.

Tal como ocurrió el pasado 8 de abril, cuando se le imputó cargos por peculado por apropiación y prevaricato por acción contra el exalcalde Daniel Quintero, la Fiscalía se reafirmó en este escrito de acusación que estas 13 personas investigadas serían responsables por los delitos mencionados porque, según el ente acusador, se favoreció a privados con el lote de Aguas Vivas, no solo por el retorno irregular cuando el bien ya hacía parte del distrito, sino, además, por no ejercer control sobre lo que venía ocurriendo removiendo y sancionando a funcionarios delegados para el caso.

Además, destacó que desconoció, “de manera directa y arbitraria”, las competencias para cambiar el uso del suelo del lote Aguas Vivas, expidiendo el decreto 412 de 2023, por medio del cual se reglamenta el Valle del Software y se permitía otro tipo de construcciones de carácter comercial en este lugar.

Publicidad

Agregó que los elementos probatorios obtenidos por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín dan cuenta de que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de una conciliación prejudicial, los exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote.

“Ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial”, puntualizó.

El proceso judicial pasará ahora a fase de audiencia de acusación, donde se definirá la apertura del juicio oral contra los 13 implicados.