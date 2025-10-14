Alerta amarilla en Barrancabermeja por aumento en el nivel del río Magdalena

La Alcaldía de Barrancabermeja, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, declaró la alerta amarilla para reforzar el monitoreo constante sobre la ribera del río Magdalena, ante el aumento en su nivel y el riesgo de posibles inundaciones en las zonas ribereñas del puerto petrolero.

“El mensaje para las comunidades que viven a orillas del río Magdalena es estar atentos a la evolución en el nivel del río y, en caso de cualquier emergencia, avisar de inmediato a la línea de emergencias 324 380 8821”, indicó Ramón Padilla, funcionario de la Dirección de Gestión del Riesgo.

Según los reportes oficiales, el afluente alcanzó una profundidad de 3,02 metros, el pasado 7 de octubre, mientras que, en una nueva medición, efectuada este martes 14 de octubre, el nivel alcanzó los 3,68 metros, evidenciando un incremento sostenido.

Padilla resaltó que "se mantendrá el apoyo permanente de los organismos de socorro y se realizará especial vigilancia sobre el río y las zonas rurales que podrían verse afectadas por desbordamientos".



Las autoridades recordaron que el Ideam ha pronosticado la continuidad de la temporada de lluvias hasta el mes de diciembre, por lo que es fundamental reforzar las medidas preventivas, evitar arrojar basuras o escombros a los drenajes y no construir cerca de las orillas del afluente.

La Dirección de Gestión del Riesgo mantiene activa su línea de atención las 24 horas para el reporte de emergencias al número 324 380 8821, Defensa Civil 316 299 6895, Bomberos Voluntarios 607 600 7070 o marcando al 119 y Cruz Roja 132.