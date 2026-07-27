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Más de 1.000 personas en Palmira reciben gafas gratis en jornada social liderada por la Policía

La entrega benefició a población vulnerable de Palmira tras una jornada de valoración visual que atendió a más de 2.000 personas con apoyo de la fundación estadounidense Sight is a Right.

Más de 1.000 personas reciben gafas gratis en jornada social liderada por la Policía
Foto: Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

En una jornada de impacto social, más de 1.000 personas en condición de vulnerabilidad recibieron gafas con prescripción médica en Palmira, como parte de una iniciativa liderada por el Departamento de Policía Valle, con el apoyo de la fundación estadounidense Sight is a Right (Ver es un Derecho) y la Policía Cívica de Mayores. La actividad estuvo dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que requerían corrección visual y que, en muchos casos, no contaban con los recursos para acceder a este servicio.

Los beneficiarios fueron identificados durante una jornada de valoración visual realizada en abril, cuando especialistas atendieron a 2.050 personas en Palmira y Cali. Tras los exámenes, se determinó que 1.022 pacientes necesitaban lentes formulados, los cuales fueron elaborados y entregados de manera gratuita durante esta misión humanitaria de la organización en Colombia.

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Steven Stern, presidente de Sight is a Right, destacó que esta es la primera vez que la fundación presta sus servicios en el país y aseguró que ha sido un honor trabajar con las comunidades colombianas. Además, agradeció el apoyo de la Policía Nacional, entidad que facilitó la logística y el desarrollo de la jornada, permitiendo hacer realidad la entrega de las gafas a quienes más las necesitaban.

La Policía Nacional señaló que este tipo de alianzas con organizaciones internacionales fortalecen el trabajo social que desarrolla la institución en las regiones y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Con esta iniciativa, cientos de personas recuperan no solo su capacidad visual, sino también mejores oportunidades para estudiar, trabajar y desarrollar sus actividades cotidianas.

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