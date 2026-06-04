Falsos policías asesinaron a joven de 19 años y dejaron dos más lesionados en un asalto en Palmira

Una mujer de 19 años murió y dos hombres más resultaron lesionados en medio de un violento hecho registrado en la madrugada de este jueves en el corregimiento de Palmaseca, jurisdicción del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía del Departamento del Valle, indicó que el caso se dio cuando varios delincuentes que se movilizaban en vehiculos, y que portaban prendas alusivas a la fuerza pública, llegaron hasta la vivienda simulando un supuesto procedimiento policial.

"De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, varios individuos ingresaron a una vivienda bajo la modalidad de falso procedimiento policial, argumentando la realización de una falsa diligencia de allanamiento. Una vez en el lugar, los delincuentes habrían intentado reducir a los habitantes de la casa apoderándose de varios elementos de valor", dijo Astaiza.

El oficial manifestó que, en medio de la reacción de las víctimas, los delincuentes realizaron múltiples disparos con arma de fuego antes de emprender la huida, lo que ocasionó la tragedia de la joven muerta y los dos más lesionados, entre ellos, un integrante de la Policía Nacional.



"Una mujer de 19 años perdió la vida y dos hombres resultaron lesionados, entre ellos, un intendente jefe activo de la Policía Nacional, familiar de las víctimas y residente del sector, quien intervino al percatarse de la situación. Los dos lesionados recibieron atención médica especializada y se encuentran fuera de peligro", expresó el coronel.

Tras lo ocurrido, la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación iniciaron ya las labores para esclarecer las circunstancias del caso e identificar a los responsables del hecho para capturarlos.