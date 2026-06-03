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Asesinaron a dos hombres en zona rural de Candelaria, Valle: sus cuerpos estaban amarrados

Los cuerpos sin vida aparecieron, además, amordazados en medio de un cultivo de caña de un ingenio azucarero. Una de las víctimas era de nacionalidad venezolana.

Investigan asesinato de personas dejadas abandonadas en cañaduzal de Candelaria.
Investigan asesinato de personas dejadas abandonadas en cañaduzal de Candelaria.
Foto: Alcaldía de Candelaria
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

Como Héctor Alejandro Almado y Brainer Lerma Vida fueron identificadas las dos personas que fueron encontradas sin vida en San Joaquín, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, en un callejón de un cañaduzal ubicado en la zona rural de ese corregimiento.

El teniente coronel César Bohórquez, comandante del Distrito de Policía Candelaria, indicó que las investigaciones aseguran que sería un caso de ajuste de cuentas.

“Las primeras indagaciones apuntan a que estos homicidios obedecen al control del tráfico local de estupefacientes, específicamente por la intención de reactivar una línea de expendio en el corregimiento de El Carmelo. Es importante señalar que las víctimas registraban antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir”, expresó el oficial.

Por su parte, Gessica Vallejo, alcaldesa de Candelaria, le solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones para ubicar a los responsables, quienes al parecer habrían arrojado los cuerpos desde una camioneta a los cañaduzales.

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“Puedo decirles que he venido coordinando con la Policía fuertes intervenciones en los territorios, lo que ha conllevado a capturas, allanamientos, decomiso de drogas y desarticulación de múltiples bandas dedicadas al microtráfico. Sin embargo, exijo en este caso a la Policía Nacional, con todos sus organismos, que se esclarezca lo más pronto posible y se capture a los delincuentes responsables de estos hechos”, dijo la alcaldesa.

Y es que a este doble homicidio se suma el asesinato de otra persona ocurrido este lunes, cuyo cuerpo fue hallado en el corregimiento de El Carmelo, también abandonado en zona rural.

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