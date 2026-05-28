Dos hospitales del Valle del Cauca suspenden servicios para usuarios de Nueva EPS y el magisterio

Continúa agudizándose la crisis de los hospitales en el Valle del Cauca, los cuales siguen viéndose obligados a cerrar servicios a los pacientes por cuenta de la cartera acumulada por el no pago de las EPS y los fondos públicos.

El último cierre fue para los usuarios de la Nueva EPS del centro del departamento, quienes no recibirán más la atención en el hospital San José del municipio de Buga, el cual suspendió el total de sus servicios a estos pacientes a partir de hoy. Según el hospital, no se trata de una falta de voluntad como institución para atender a los pacientes, sino una necesidad de proteger el funcionamiento para el resto de la comunidad.

"Una cartera que ya supera los 52 mil millones de pesos, los últimos tres meses la situación fue más crítica, solamente nos han reconocido el 26% de los radicados, esto nos llevó a una situación en este momento ya crítica, nos amenaza la operación, la continuidad de la prestación de servicios de la entidad al resto de la población. Por esta razón nos vimos en obligación de tomar esta decisión. Desafortunadamente la población afectada de Nueva EPS supera los 90 mil usuarios, tanto en Buga, como de los municipios aledaños.", señaló Luis Guillermo Franco, gerente del hospital San José de Buga.

El segundo hospital que en recientemente tuvo que cerrar la atención a algunos pacientes es el San Antonio del municipio de Roldanillo. Ahí, se suspendió la atención a los maestros del norte del departamento por la falta de pagos por parte del Fondo del Magisterio, únicamente se les atenderá en casos de urgencia.



"Ellos (los profesores) tienen un prestador primario privado que les ofrece el servicio de baja complejidad y nosotros hacemos servicios de consulta especializada, cirugía, hospitalización y el servicio de urgencias. En este momento pues estamos en trámites de la documentación para contratar, pero ha sido imposible tener unos lineamientos de comunicación con el FOMAG, en especia para acercamientos a través de los cuales podamos solucionar el problema de la cartera", indicó Mauricio Saldarriaga, gerente del hospital San Antonio de Roldanillo.

La crisis del sistema de salud sigue generando preocupación en los 52 hospitales del Valle del Cauca que con el paso del tiempo y el incremento de la cartera, reducen cada vez más sus capacidades. Recordemos que la deuda de las EPS con la red de salud del departamento supera los 7 billones de pesos.