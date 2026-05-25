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Nueva EPS reporta embargos por más de $2,5 billones sobre recursos de salud

La entidad aseguró que los procesos judiciales afectan el flujo financiero para el pago de clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos. El interventor Jorge Iván Ospina pidió revisar algunos procesos de embargo y señaló que cinco despachos concentran la mayoría de los casos.

Nueva EPS
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 25 de may, 2026

Nueva EPS se pronunció sobre los embargos judiciales que, según la entidad, actualmente estarían afectando los recursos destinados a la prestación de servicios de salud para millones de afiliados en el país. De acuerdo con la EPS, las medidas ya superarían los 2,5 billones de pesos sobre cuentas consideradas inembargables, lo que impactaría el pago a clínicas, hospitales, proveedores y gestores farmacéuticos.

El agente especial interventor, Jorge Iván Ospina Gómez, indicó que la EPS adelanta un plan de choque para mejorar la atención a los usuarios, reducir tutelas y fortalecer la prestación de servicios. Sin embargo, sostuvo que los embargos están afectando la estabilidad financiera de la entidad y la continuidad en la atención médica.

De acuerdo con la información entregada por Nueva EPS, cinco despachos judiciales concentran cerca del 80 % de los procesos de embargo que enfrenta la entidad: el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado 4 Civil del Circuito de Neiva, el Juzgado 7 Civil del Circuito de Cartagena, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Caquetá y el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá.

Ospina también señaló que existen preocupaciones frente a posibles irregularidades relacionadas con algunos procesos adelantados mediante contratos transaccionales, situación que, afirmó, deberá ser revisada por las autoridades competentes.

La EPS reiteró que respeta las decisiones judiciales y el derecho fundamental a la salud y a la vida, pero insistió en la necesidad de proteger los recursos públicos destinados a la atención de los pacientes. Asimismo, pidió fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades, jueces, prestadores y organismos de control para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y la continuidad de los servicios para los usuarios.

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