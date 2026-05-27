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Por deudas de Nueva EPS denuncian que clínicas en Atlántico solo atienden urgencias vitales

Al parecer la decisión es hasta nuevo aviso, veedores de la salud intentan tener explicaciones al respecto.

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Pacientes de Nueva EPS.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Bajo incertidumbre estaría la atención médica para los afiliados de la Nueva EPS que regularmente son atendidos en la clínica General del Norte en Barranquilla, dado a que según la denuncia de la Asociación de Usuarios de esta entidad en Atlántico, desde la semana anterior solo se está permitiendo la entrada a ese lugar a las urgencias vitales.

Al parecer la decisión es hasta nuevo aviso. En consecuencia, veedores de la salud como Andres Meza Perez estarán reunidos este miércoles con funcionarios de la Nueva EPS en Barranquilla para saber que hay detrás de estos aparentes retrasos en la atención y hacerle seguimiento a las reiteradas demoras en entregas de medicamentos.

De hecho, dice Meza Perez que no descartan poner la situación en conocimiento de otras autoridades.“La verdad es que usuarios nos han dicho que hasta nueva orden de la nueva EPS, los únicos pacientes que están atendiendo son los de casos primarios. Es decir, aquellos infartados o que llegan apuñalados, por ejemplo. Nos vamos a reunir para saber cual es la situación, porque siempre que vamos nos mantienen con pañitos de agua tibia y ya estamos cansados de esto. Estamos pensando también en verificar si vamos a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo o a la Personería de Barranquilla, es que no aguantamos”, fueron sus palabras.

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Explica el veedor de la Nueva EPS que algunos casos de fiebre o presión alta los remiten hacia otro centro asistencial, la clínica del Prado. Sin embargo, allá tampoco estarían siendo atendidos. Así las cosas, la cita para saber lo que está pasando será liderada por Luis Fernando Cristancho, uno de los directivos zonales de la entidad en Atlántico.

Al encuentro asistirán otros veedores de la Nueva EPS como César Martínez, José De Moya y Rubén Martínez, así como Fredy Granados, presidente asociación de usuarios de la clínica general del Norte.

Blu Radio se comunicó con el equipo de prensa de la clínica General del Norte en Barranquilla para tener más detalles de lo que sucede, pero aún no se obtiene respuesta.

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